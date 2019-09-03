18 доказательств того, что мир держится на мужской непосредственности

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Жизнь без мужчин стала бы скучной и унылой. Ведь они умеют, как никто другой, комично позировать для пляжного селфи, творчески подходить к выбору кольца для супруги и никогда не упустят возможности помочь по хозяйству.

AdMe.ru уверен, что каждая женщина может вспомнить забавную историю о том, как ее муж или парень проявил чудеса логики. А герою нашего бонуса наверняка досталось за то, что он сморозил.

Когда просишь своего парня купить тампоны

«Муж увидел девушку в бикини, которая так позирует, и решил последовать ее примеру»

Мужчина, который контролирует себя всегда

«Мой парень только что спросил, что делает на кухне тест для беременности»

Нет времени на все эти ваши женские штучки

«Вот так мой муж ест панкейки, и меня это бесит»

Романтический подвиг XXI века

«Когда меня спрашивают, как я провел отпуск»

Бесплатный тренер, мотиватор и коуч в одном лице

«Попросила мужа застелить постель»

Нужно отправлять мужу фото того, что он должен принести

«Мы заказываем пиццу с двумя разными начинками. Муж обычно съедает мою половину вместо своей»

«Каждый раз, когда кто-то пошутит на тему того, что у женщин нетехнический склад ума, я буду вспоминать это. Попросила мужа захватить из другой квартиры точилку для ножей. Посмотрите, что он мне привез»

Нужно учитывать, что твоя женщина подписана на тебя

Когда жена попросила захватить по дороге домой бальзам для губ и ты решил взять на всякий случай все, что было «для губ». А дальше сама разберется

«Дорогая, но ты ведь даже не дала ей закипеть»

«Мой парень съедает начинку из Oreo, а печенье оставляет»

«Попросила мужа купить апельсины, а он купил мандарины, потому что „никогда не видел мандарины на веточке“»

Бонус: лучше бы промолчал

Кто из героев нашей статьи достоин звания «муж года»?