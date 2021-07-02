18 девушек, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы носить скучную прическу
У многих из нас есть любимая прическа, которую мы раз за разом повторяем, приходя к стилисту. Все же, согласитесь, кардинально сменить стиль и как-то выразить себя — задача не из простых, и решиться на такое сможет далеко не каждый. Но некоторым дамам все по плечу. Они без долгих раздумий могут постричься налысо, окрасить волосы в стиле любимой киногероини или выстричь на затылке довольно смелую картину.
Мы в AdMe.ru не уверены, что согласились бы повторить большую часть из этих причесок. Однако мы точно знаем: каждая из них заслуживает особого внимания.
«Покрасилась в цвета своей кошки. Найдите отличия»
«Макушку покрасила в черный цвет, а затылок — в рыжий. И вот что вышло, когда мама заплела мне косу»
«Подстриглась в салоне в стиле киберпанка. Волосы покрасила сама. Так это выглядит с разных ракурсов»
«Побрила голову, чтобы моя дочь не думала, что волосы это критерий красоты»
«Я так довольна тем, что наконец-таки решилась покраситься»
«Посмотрите, какую прическу я сделала своей бывшей школьной учительнице»
«Очень довольна результатом»
Нет предела оригинальности
«Решила, что живем один раз, и рискнула попробовать что-то новое. Так выглядит моя прическа теперь»
«С этой стрижкой я уже 3 года. Все знакомые говорят, что мне она очень идет»
«На днях подстригла маму и перекрасила ее из брюнетки в розовый. Она счастлива»
«Только что покрасила волосы в цвета клубники и просто хочу поделиться этим с вами»
«Теперь я чувствую себя принцессой из сериала „Время приключений“»
«Я сделала все сама и очень довольна»
«Обожаю делать такую прическу, когда у меня короткие волосы»
«Часто слышу, что похожа на Круэллу. Надеюсь, это из-за цвета волос»
«В последнее время было много проблем, еще и непослушные дети, которым скоро в школу. Поэтому я решила слегка измениться»
«Сегодня я впервые побрила голову и скажу вам, что никогда еще не чувствовала себя столь женственной»
А вы хоть раз решались сделать себе неожиданную прическу?
Фото на превью littlehoneycat / Reddit
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