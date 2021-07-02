18 девушек, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы носить скучную прическу

У многих из нас есть любимая прическа, которую мы раз за разом повторяем, приходя к стилисту. Все же, согласитесь, кардинально сменить стиль и как-то выразить себя — задача не из простых, и решиться на такое сможет далеко не каждый. Но некоторым дамам все по плечу. Они без долгих раздумий могут постричься налысо, окрасить волосы в стиле любимой киногероини или выстричь на затылке довольно смелую картину.

Мы в AdMe.ru не уверены, что согласились бы повторить большую часть из этих причесок. Однако мы точно знаем: каждая из них заслуживает особого внимания.

«Покрасилась в цвета своей кошки. Найдите отличия»

«Макушку покрасила в черный цвет, а затылок — в рыжий. И вот что вышло, когда мама заплела мне косу»

«Подстриглась в салоне в стиле киберпанка. Волосы покрасила сама. Так это выглядит с разных ракурсов»

«Побрила голову, чтобы моя дочь не думала, что волосы это критерий красоты»

«Я так довольна тем, что наконец-таки решилась покраситься»

«Посмотрите, какую прическу я сделала своей бывшей школьной учительнице»

«Очень довольна результатом»

Нет предела оригинальности

«Решила, что живем один раз, и рискнула попробовать что-то новое. Так выглядит моя прическа теперь»

«С этой стрижкой я уже 3 года. Все знакомые говорят, что мне она очень идет»

«На днях подстригла маму и перекрасила ее из брюнетки в розовый. Она счастлива»

«Только что покрасила волосы в цвета клубники и просто хочу поделиться этим с вами»

«Теперь я чувствую себя принцессой из сериала „Время приключений“»

«Я сделала все сама и очень довольна»

«Обожаю делать такую прическу, когда у меня короткие волосы»

«Часто слышу, что похожа на Круэллу. Надеюсь, это из-за цвета волос»

«В последнее время было много проблем, еще и непослушные дети, которым скоро в школу. Поэтому я решила слегка измениться»

«Сегодня я впервые побрила голову и скажу вам, что никогда еще не чувствовала себя столь женственной»