18 дедушек, у которых крутости столько, что хоть ведрами черпай

В своих статьях мы часто упоминаем крутых бабушек, в которых, как вы заметили, души не чаем. Но дедушки тоже не прочь побороться за места в ваших сердцах. И козырей в рукаве у них ничуть не меньше.

AdMe.ru за справедливое распределение вашего внимания, поэтому полюбуйтесь на дедушек, у которых крутости и милоты в пороховницах хватит на целую армию.

«Зашел в гости к бабушке, братишка выломал кнопку включения. Дедушка не растерялся»

«Первое селфи, которое дедушка сделал на свой новый телефон»

«Мой дедушка много лет строил хижину на берегу озера. Перед тем как уйти в мир иной, он подарил ее нам. Всегда вожусь в его мастерской, когда приезжаю. Спасибо, деда!»

«Игрушка, которой 20 лет. Дедушка сделал. Он был кузнецом и механиком. К сожалению, он рано ушел из жизни, я с ним почти не знакома. А самолетик остался!»

«Марк Хэмилл с моим дедушкой, мамой и дядей на съемках фильма „Империя наносит ответный удар“»

«Дочурка, 3 года. Просилась к деду с бабушкой. А в деревне одни старики, подружек не сыскать, взгрустнула. Дед весь день провозился в гараже и вот что соорудил»

«Внучка счастлива, куклы, дед, бабушка, все сыты».

«Рисунок моего дедушки. В 20 он потерял обе руки»

«Дедушка весь день хвастался особенным веганским тортом, который он приготовил папе на день рождения. А когда пришло время, он достал вот это. Арбуз, дамы и господа»

«Моего прадеда номинировали на „Оскар“ в 1944 году»

«Джон Крауз номинирован за лучшие визуальные эффекты в фильме „Приключения Марка Твена“».

«Сегодня решил навестить деда. Вот что встретило меня на входе. Жаль, забыл вторую штуку сфоткать, там в гараже двухметровый деревянный крокодил еще есть»

«Вы только посмотрите на клумбы моего дедушки! Ему 85, и он все делает сам!»

«Ты все еще целыми днями играешь в игрушки на ноутбуке, а дедуля с авоськой вовсю торгует на валютном рынке, пока едет с дачи»

«Недавно понял, что мой дедуля похож на кое-кого»

«Мой дедушка уже старенький. Но ему на это чхать с высокой колокольни»

«Дедушка забацал танчик для внука»

«Хотя моему дедушке почти 70, живет он так, словно ему чуть больше 20!»

«Дед пришел из магазина и вручил мне это. Тем временем мой рост приближается к отметке 198 см»

«Пришло в сообщениях: „Не ешь их. Такими темпами я вообще не буду до тебя доставать“».

«Одна из моих любимых фотографий. Дедушка пытается сфотографировать меня на телефон»