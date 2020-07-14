18 читателей AdMe.ru показали себя и своих мам, и у нас только один вопрос: «Что нужно делать, чтобы так круто выглядеть?»

Не так давно мы писали про мам, которые сногсшибательно выглядят, и попросили вас, любимых читателей, поделиться и своими фотографиями. Мы, конечно, уже знали, что у нас классные подписчики, но все равно были поражены, когда увидели то, что вы нам прислали. На многих совместных снимках мы даже не могли понять, кто здесь мама, а кто дочь. В общем, было решено, что с таким материалом нужно делать отдельную статью.

Редакция AdMe.ru несколько дней пересматривала присланные фотографии и сожалеет, что нельзя опубликовать все до единой, ведь каждая достойна восхищения.

«Сын, дочь и я. Мне 58, фото без ретуши»

«Мы с сыном. Ему 41 год, а мне — 64»

«Мне 46 лет, а долгожданному сыну — 10»

«Я (справа) и моя девочка. Мне 51 год»

«Мне 44 года, я мама 23-летнего сына»

«Мы с сыном. Ему 29 лет, мне — 49»

«На этом фото мне 40 лет, а сыну 21 год»

«Мы с дочкой на концерте Scorpions. Мне 52, а дочери 24»

«Через месяц мне 43. Все прекрасно!»

«Я (слева) с дочерью. Мне 48 лет»

«Мне 46 лет, дочери — 24, сыну — 4»

«Моей маме на этой фотографии 55 лет, а брату — 28»

«Мне 31, маме — на 20 лет больше. На этой фотографии я слева»

«Мне 50 лет, а сыну — 17»

«Моей доченьке 26 лет, а мне — 45»

«Я и моя дочь, ей 28 лет. Я ни разу в жизни не была у косметолога и не сделала ни одного укола красоты. Только спорт, здоровое питание и сон»

«Мне 47 лет, дочке — 25. Если что, я справа»

«Мне 37 лет, а дочке — 13»