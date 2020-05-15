18 человек, у которых под одеждой точно спрятан черный пояс по наглости

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Для некоторых наглость не второе счастье, а самое что ни на есть первое. Они не упускают возможности урвать для себя самое лучшее, даже если при этом придется пройтись по головам окружающих. Именно о таких людях и рассказали свои шокирующие истории пользователи сети.

Коллектив AdMe.ru искренне хочет, чтобы вам как можно реже встречались такие люди, и надеется, что эти истории помогут вам распознать их в считаные секунды.

Помог на свою голову

Работаю в женском коллективе. Коллега попросила задержаться и помочь немного, а также поработать без обеда и прочих маленьких радостей, дабы успеть все закончить. «Патамушта деньражденья!» И хочется все успеть. Ладно, говорю, пойдем прямо сейчас сделаем, надеюсь, успеем даже до конца рабочего дня. «Нет, ты что! Я пошла есть! У меня обед же сейчас!» Развернулся, ушел дальше ковырять свой сервер. А за спиной она меня грязью поливает, что, мол, ей от меня ничего не нужно, что я с нею не так разговариваю. Занавес. © Gribinogos / Pikabu

«Наткнулся сегодня на вот такое объявление. Так можно было, да?»

Видно, бабушка не совсем правильно понимает фразу «все для своего ребенка»

С такими коллегами день рождения точно будет «грустным праздником»

Был у меня вчера день рождения. Но рабочий день никто не отменял, поэтому часов в 11 еду в офис. Тут звонок с кафедры, где я доцентом подрабатываю. Поднимаю трубку: «Ты на новогодние посиделки придешь?» — «Нет, — говорю, — не до того». — «А у тебя же вроде день рождения?» Ну я такой приготовился вот к этому всему: «Ой, спасибо, ой, да что вы...» А мне: «Ну так купи нам тогда немецких пирогов со скидкой, у них акция для тех, у кого день рождения!» — «Ээээ...» Гудки. © kosyag / Pikabu

«Обожаю своих соседей. До этого был вскрыт счет за электроэнергию, теперь письмо. Завтра еду за ящиком и большим-большим замком»

Заботливый какой...

Видеокамера прямо над кабинками для переодевания в магазине одежды

Удобство прежде всего

Дело было лет 5 назад, тогда я работал в книжном. Коллега разбирала новый завоз, притащила коробку с книгами в зал и раскладывала их по полкам. Наклонилась, чтобы расставить нижний ряд, и почувствовала: на спине что-то есть. Вывернула шею, чтобы посмотреть, а там покупательница книги выбирает: достает одну, смотрит — а что, интересно — и на спину наклонившейся коллеге кладет. «Женщина, что вы делаете?!» — возмутилась она. «А вам жалко? Все равно тут стоите!» — фыркнула покупательница, забрала книги и упорхала к кассе. © Valetas / Pikabu

Принимай после этого людей с улыбкой на лице

«Сижу за компом. Брат спит рядом. Приходит от него сообщение»

Идеальное совпадение

Один товарищ рассказывал: шел он с работы, нес в сумке баллончик с золотой краской — оформлял стенд на работе. И вот подходит к нему цыганка и нагло требует: «А позолоти ручку!» Думаю, что было дальше, и так ясно. © rinel / Bash.im

Дети — это, конечно, цветы жизни, но не на такой семейной поляне

Мы на работе собирали деньги нашему бедному разнорабочему, у которого родился 6-й ребенок. Собрали от коллектива 15 тыс., 30 подарила компания. А потом в раздевалке слышу, как он техничке жалуется, что мы все жадные и могли бы больше собрать, ведь все-таки они герои, 6-й ребенок. Вышла и сказала, что в следующий раз сделаем более нужный подарок — купим коробку презервативов. © Дарья Ким / Facebook

Любопытство, доведенное до крайности

А еще там нельзя проносить с собой еду, ходить в холле без билета, и вообще после сеанса нужно забыть сюжет и никому ничего не говорить

Родственные узы важнее всяких секретов

Девушка рассказала историю о паре из родного города (знает их лично). Живут вместе долго, есть маленький сын. Через какое-то время муж завел себе любовницу, и от нее тоже у него появился сын. Ничего не предвещало беды, пока жена все не выяснила и не устроила скандал. Знаете, как она узнала? Благоверный водил их общего сына знакомить с «братиком». © MaxRyder / Pikabu

Напролом к своей цели

Когда наглость смешивают с креативом, получается такое

Решила помочь — так помогай с размахом

Однажды в магазине ко мне подошел человек и попросил немного денег. А у меня только кредитка, наличных нет, и я ему об этом говорю. Тогда он попросил оплатить его покупки — хлеб и несколько помидоров. Ну, думаю, ладно. Говорю ему, что я свои покупки еще не сделала, пусть он ждет меня около касс, я оплачу его хлеб и помидоры. Через некоторое время подхожу к кассам, он терпеливо ждет. Рядом с ним тележка, доверху набитая продуктами. Я увидела несколько бутылок масла, несколько упаковок риса, макарон, пакеты с овощами и фруктами, лотки с мясом и рыбой, сыры, колбасу, много консервных банок... Стоит и с надеждой смотрит. Ну нет, говорю, так мы не договаривались. Здесь на четверть моей зарплаты, извини. Вот на что он рассчитывал? © Елена Акодус / Facebook