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18 человек, у которых что ни день, то сплошная трагикомедия

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Все мы иногда оказываемся в ситуациях, уровень драматизма которых достигает красной отметки. Конечно, это не повод думать, что у вселенной на вас зуб и так будет всегда. Даже самые тяжелые дни когда-нибудь заканчиваются. А некоторые курьезы со временем даже превращаются в искрометные истории, которыми было бы преступлением не поделиться с друзьями или пользователями соцсетей.

Мы в AdMe.ru сочувствуем героям этой подборки всем сердцем и надеемся, что черная полоса в их жизни давно закончилась.

1. «Я случайно включила не ту конфорку и взорвала свой свежеиспеченный тыквенный пирог»

© TheGidget007 / Reddit

2. «Кто-то выбросил остатки моего именинного торта прежде, чем я успела забрать его домой»

© Grykllx / Reddit

3. «А я еще думал: что за странный запах?»

© endlessdaysofsummer / Reddit

4. «Оставил на ночь окно машины опущенным»

© PolymerPussies / Reddit

5. «Такого я еще не встречала. Откусила сосиску, а она оказалась на треть пуста»

© vermokot / Pikabu

6. Вот почему не стоит пытаться сбить мяч кроссовкой

© IRatherChangeMyName / Imgur

7. «Если в двух словах: я увидела таракана»

© x313 / Reddit

8. «Я пару раз откусил от другого конца, когда заметил вот это»

© ryan1431 / Reddit

9. «Интернет-магазин плохо запечатал пакет, поэтому мои лампочки выпали где-то по пути. И мне доставили только открытую пустую упаковку»

© Raging_D*ck_Fart / Reddit

10. «Купил в супермаркете вот такой хлеб»

© igothitbyacar / Reddit

11. «Я слишком много заплатила, чтобы меня так облапошили»

© Mayungi / Reddit

«Шафран».

12. «Во время ремонта мы решили покрасить двери, но маляры забыли застелить пол пленкой»

© JosephKirwan / Reddit

13. Три месяца ухода и заботы, и вот результат

© bodashousman / Reddit

14. «У меня дома 5 котов, но это явно не один из них»

© JayMan505 / Reddit

15. «Отодвинула муку подальше от ребенка, чтобы он не устроил бардак. И сама же задела ее локтем»

© SubrinaSky / Reddit

16. «Собирался купить сэндвич в этой пекарне. Поначалу я подумал, что это кунжут. Но нет»

© cooljuulguy / Reddit

17. «А я ведь только его искупал»

© gaylord47 / Reddit

18. «Хотел набить Джокера. Мастер набил Купитмана»

© abstruse_cook / Twitter

А какие неудачи в последнее время случались с вами? Как вы обычно на них реагируете: с юмором или проклиная все на свете?

Фото на превью abstruse_cook / Twitter
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