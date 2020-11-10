18 человек, у которых что ни день, то сплошная трагикомедия

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Все мы иногда оказываемся в ситуациях, уровень драматизма которых достигает красной отметки. Конечно, это не повод думать, что у вселенной на вас зуб и так будет всегда. Даже самые тяжелые дни когда-нибудь заканчиваются. А некоторые курьезы со временем даже превращаются в искрометные истории, которыми было бы преступлением не поделиться с друзьями или пользователями соцсетей.

Мы в AdMe.ru сочувствуем героям этой подборки всем сердцем и надеемся, что черная полоса в их жизни давно закончилась.

1. «Я случайно включила не ту конфорку и взорвала свой свежеиспеченный тыквенный пирог»

2. «Кто-то выбросил остатки моего именинного торта прежде, чем я успела забрать его домой»

3. «А я еще думал: что за странный запах?»

4. «Оставил на ночь окно машины опущенным»

5. «Такого я еще не встречала. Откусила сосиску, а она оказалась на треть пуста»

6. Вот почему не стоит пытаться сбить мяч кроссовкой

7. «Если в двух словах: я увидела таракана»

8. «Я пару раз откусил от другого конца, когда заметил вот это»

9. «Интернет-магазин плохо запечатал пакет, поэтому мои лампочки выпали где-то по пути. И мне доставили только открытую пустую упаковку»

10. «Купил в супермаркете вот такой хлеб»

11. «Я слишком много заплатила, чтобы меня так облапошили»

«Шафран».

12. «Во время ремонта мы решили покрасить двери, но маляры забыли застелить пол пленкой»

13. Три месяца ухода и заботы, и вот результат

14. «У меня дома 5 котов, но это явно не один из них»

15. «Отодвинула муку подальше от ребенка, чтобы он не устроил бардак. И сама же задела ее локтем»

16. «Собирался купить сэндвич в этой пекарне. Поначалу я подумал, что это кунжут. Но нет»

17. «А я ведь только его искупал»

18. «Хотел набить Джокера. Мастер набил Купитмана»