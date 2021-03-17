18 человек сделали любопытные фото, глядя на которые так и хочется спросить: «Какого черта?»

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Жизнь — штука непредсказуемая и любит подкинуть всяких сюрпризов и нелепостей. Так, прогуливаясь по парку, вы рискуете наткнуться на целое семейство медведей на дереве, а в аэропорту можно запросто обнаружить, как чья-то сырая курица неторопливо едет на ленте вместе с сумками и чемоданами.

Нам в AdMe.ru остается только догадываться, что за события стоят за этими 18 фотографиями. Предлагаем и вам придумать свои предыстории.

«В доме напротив кто-то сбежал из окна по связанным шторам или простыням. Не знаю, что там произошло, но теперь интересно»

«Серьезно? Увидел это на ленте в аэропорту Лондона»

«Я работаю через дорогу от этой проклятой лошади. Люди спрашивают о ней каждый день, и я придумываю всякие истории. А иногда просто говорю, что там нет никакой лошади»

«После обеда увидели пятна от куркумы на белой столешнице. Я пригляделась и поняла, что они выглядят подозрительно знакомо»

«Ехал по проселочным дорогам и обнаружил гору керамической посуды прямо посреди леса»

Когда автомобильный лифт отказался работать по правилам

«Подруга написала мне, что увидела, как белка сидит на дереве и ест пиццу. Я ответила: „Давай фото, или не поверю!“ Вот что она прислала»

«Гулял по парку и наткнулся на это»

Такое, конечно, не каждый день увидишь

«Что ж, вот это случилось вчера на севере Висконсина»

«На меня напала чайка в моем же туалете. Вот доказательство»

Кажется, владелец авто максимально не доверяет соседям

«Я надеюсь, он и дверной звонок поставит»

«Не уверен, но, кажется, с моей крыши упала белка»

«Это дверь в центре семейных консультаций, куда я пришла»

«Вчера рассталась с парнем. Пока я спала, он собрал свои вещи и заодно прихватил мой унитаз»

«Моя девушка пошла к врачу и прислала мне это фото из больницы»

«Сегодня утром покупал кофе и заметил вот это»