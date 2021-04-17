18 человек рассказали, как просто хотели попытать удачу, а в итоге получили работу мечты

Очень любила музыку. Всю юность ходила на концерты и думала, что это та сфера деятельности, в которую мне никогда не попасть. Окончила журфак, предложила одному клубу помочь с соцсетями. Теперь уже 1,5 года живу в бесконечной череде концертов, фестивалей, выставок и многого другого. © klinisch_fadian / Twitter

Все свое детство я забирал у деда кирпичи и строил из них дома. Все мои детские рисунки — это фасады зданий. Еще я очень любил проводить время на стройке. Отец отдал меня в художественную школу, и препод отметил, что художник из меня не очень и мне лучше идти в архитектуру. Вот так я уже 10 лет в ней. © iknow_icanfly / Twitter

Методом проб и ошибок пришла к режиссуре. Чтобы точно понять, нравится или нет, всегда нужно пробовать. И еще прислушиваться к себе. Когда я выбрала режиссуру, сразу подумала: «Да блин, конечно. Это было понятно еще 10 лет назад». В основном занимаюсь видео, хотя начинала с театра. © gina_ovchieva / Twitter