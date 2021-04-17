18 человек рассказали, как просто хотели попытать удачу, а в итоге получили работу мечты
Найти работу мечты — миссия не из легких. Но иногда получается отыскать ее совершенно случайно, стоит лишь прислушаться к собственным желаниям и попытать удачу. Ведь если удастся попасть в вожделенную сферу, то работа перестанет быть таковой и превратится в любимое хобби, которое еще и деньги приносит.
Мы в AdMe.ru наткнулись на тред пользователя Twitter, который предложил людям рассказать, как они начали заниматься делом всей своей жизни. И спешим показать некоторые занятные истории и вам.
-
Очень любила музыку. Всю юность ходила на концерты и думала, что это та сфера деятельности, в которую мне никогда не попасть. Окончила журфак, предложила одному клубу помочь с соцсетями. Теперь уже 1,5 года живу в бесконечной череде концертов, фестивалей, выставок и многого другого. © klinisch_fadian / Twitter
-
Все свое детство я забирал у деда кирпичи и строил из них дома. Все мои детские рисунки — это фасады зданий. Еще я очень любил проводить время на стройке. Отец отдал меня в художественную школу, и препод отметил, что художник из меня не очень и мне лучше идти в архитектуру. Вот так я уже 10 лет в ней. © iknow_icanfly / Twitter
-
Методом проб и ошибок пришла к режиссуре. Чтобы точно понять, нравится или нет, всегда нужно пробовать. И еще прислушиваться к себе. Когда я выбрала режиссуру, сразу подумала: «Да блин, конечно. Это было понятно еще 10 лет назад». В основном занимаюсь видео, хотя начинала с театра. © gina_ovchieva / Twitter
-
Внезапно увидел вакансию концепт-художника в CG-студию. Отправил им свои школьные рисунки и через 3 месяца названиваний попал на собеседование. Они дико смеялись, но предложили походить к ним и поучиться компьютерной графике бесплатно во внерабочее время. Потом начал изучать у них 3D, а после и анимацию. Сейчас работаю 3D-аниматором в играх Assassin’s Creed, Halo, рекламах Audi, Ferrari, Duracell и других. © Watch_vombat / Twitter
-
Всю жизнь писала стихи, русский язык отлично знала на интуитивном уровне, всегда любила общаться с детьми. В какой-то момент пришло осознание, что обожаю работать с текстами. И вот я работаю редактором-корректором и репетитором по русскому языку, а в свободное время пишу песни. © cannubelieve / Twitter
-
Все началось с того, что я не прошла по конкурсу на психологический факультет. Всегда было интересно, как эта субстанция в черепушке работает и формирует личность. Начинала логопедом в ортопедическом саду, а потом стала дошкольным дефектологом. Обожаю общаться с детьми и наблюдать то самое формирование в реальном времени. А еще вдохновляет понимание, что многих я буквально спасла. Даже из скромности не могу написать иначе. © sergeant_meoow / Twitter
-
Я работаю в конном клубе в далекой островной стране. Мету, чищу, мою — и все это вокруг лошадей. Кайфую неимоверно. Началось все с того, что я просто пришла в клуб без знания языка и сказала: «Хочу работать». Пришлось учить язык, но все прониклись рвением и храбростью. Счастлива. © VelkaArt / Twitter
-
Выращиваю вешенки уже 10 лет — это дело всей жизни. За это время построил в чистом поле тысячи квадратных метров помещений и маслоцех. Производство полного цикла. Обожаю свою работу, хотя учился на юриста. © SashaShcheglov / Twitter
-
Работаю в США, разрабатываю оборудование для исследования мозга, нейрокомпьютерный интерфейс нового поколения. Однажды решил, что надо делать что-то полезное, уволился из крупной компании и пошел в стартап. Работаю уже 2 года, ничуть не пожалел. © asdf506f / Twitter
-
После 11-го класса пошла в ветеринарную академию, но потом решила, что котов кастрировать не хочу. Начала учиться на эколога, а потом передумала. Поступила в колледж на дизайнера, но там не учили нужным программам, поэтому пришлось самой заниматься. Сейчас занимаюсь дизайном и рисованием. Иногда попадаются разные заказы на крафт. При всех дедлайнах, непостоянстве и периодических сложностях, я хотела бы заниматься этим всегда. Не вижу себя в другой профессии. © Chertyache / Twitter
-
Когда мама отвела 5-летнюю меня на фортепианное отделение, я испуганно спросила: «А кем я потом буду?» Мама ответила: «Педагогом по фортепиано и концертмейстером». Сейчас в моей трудовой уже 3-й год написано «Педагог по фортепиано и концертмейстер», и я счастлива. © Stiflers__mom / Twitter
-
Еще в 7-м классе влюбилась в химию, твердо решила идти в химтех. Несмотря на недостаток оборудования и преподов, к специальности не перегорела. Вот уже больше полугода я инженер-технолог. Занимаюсь гальванопластикой — выращиваю изделие из металла с помощью электролиза, делаю детали для эндоскопов. Работа непростая, но я ее люблю. © nastasyakosi / Twitter
-
4 месяца назад начала шить, и теперь уже за уши не оттащишь. Ввязалась в это потому, что я очень маленькая и на меня невозможно найти одежду и красивое нижнее белье по размеру. © Cjh7iO71JKVQchr / Twitter
-
Занимаюсь идентификацией юридических лиц в банке. Провожу мини-расследования, анализирую, насколько рисковая деятельность у компании, и все в таком духе. На 4-м курсе у меня был преподаватель, который работал следователем и рассказывал о разных финансовых преступлениях. Вот мне и захотелось заниматься тем же. © cheburash_ / Twitter
-
Отучилась на режиссуре, стала фотографом, но в итоге нашла себя в визаже. Делаю девчонкам макияжи, параллельно фотографирую то, что получается. Кайфую невероятно. А к косметике лежит душа еще с 12 лет, когда просто хотела свои генетически белые брови подкрасить. Но затянуло капитально. © fairymary19 / Twitter
-
В 8-м классе понравилась анатомия человека. Сказал маме, что хочу пойти по ее стопам и стать врачом. Она сказала, что это гиблое дело и лучше в медсестринский персонал идти. Согласился. Отучился. Думал, что в жизни не пойду в операционную. А потом меня на практике распределили помогать на операциях, так как рук не хватало. И я втянулся. © MajskijJuke / Twitter
-
Я специалист по обеспечению качества, QA. Искренне кайфую от того, что занимаюсь улучшением качества продукта, косвенно спасаю людям жизни (проект связан с медициной) и придираюсь к ошибкам. Параллельно менторю стажеров, делаю из них хороших специалистов. У меня диплом историка-краеведа, и это тоже интересно в контексте хобби и огромнейшей любви к архитектуре и городам. Искать «свое» пришлось довольно долго. До этого работала кем угодно, начиная от продавца в сфере техники и заканчивая администрированием процесса приема в одной крупной компании. © sarcastic_qa / Twitter
-
Мечтала о карьере переводчика, но на первых курсах универа начала подрабатывать репетитором, что очень понравилось. Сейчас работаю частным преподавателем английского и французского. Креатив, работа с людьми, иностранные языки — все то, что я люблю. Рада, что не пошла в школу и не испортила впечатление о профессии. © alisa_ivax / Twitter
А как вы получили или, может быть, еще пробуете заполучить работу своей мечты?