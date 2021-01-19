18 человек показали вещи из прошлого, которые поставят в тупик современную молодежь

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Сторонники прогресса уверены, что новое — значит лучшее, и во многом правы. На смену привычным вещам то и дело приходят современные аналоги, их дизайн совершенствуется, появляются дополнительные функции, делая использование максимально удобным и практичным. Но некоторые приборы из прошлого, которые применяли еще наши бабушки и дедушки, прошли испытание временем и по-прежнему успешно справляются со своей задачей.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, как выглядели предшественники самых разных вещиц и приспособлений, а помогли нам в этом пользователи соцсетей. Среди героев нашей подборки немало таких, которым и сегодня нет равных.

1. Винтажная сахарница со встроенными в крышку щипцами

2. «Советские „покемоны“. Это штука, чтобы смотреть фотографии»

3. «У моей мамы два пылесоса одной и той же фирмы, выпущенных с разницей почти в 100 лет»

4. «Мышь-телефон. Рабочая!»

5. «Разбирали вещи в старой квартире, нашли много всего интересного»

Сперва подумал, что это туфли. © Rul0n0boev / Pikabu

6. Пресс для печенья из 1950-х

7. «Компания Sony была основана в 1946 году. Эта электрическая рисоварка стала их первым продуктом»

8. «Моя любимая винтажная вещица — 100-летняя меццалуна (нож для пиццы), которую я купил за € 5 на блошином рынке в Восточной Германии»

9. Набор с пластинами для рисования из 1980-х, который позволяет комбинировать модную одежду и аксессуары разных эпох

10. «Мне 29, и эта елочка — одно из моих первых воспоминаний»

11. Электросковорода «Волга» 1988 года

12. «Нашел старый iPod. Я и забыл, что на нем есть игры. Ах, воспоминания»

13. «У моей девушки есть электрическая яйцеварка, которой лет 60»

14. «Винтажный замок с секретом: скважина замаскирована сдвижным плавником, при повороте ключа нужно нажать на глаз рыбы, иначе провернется вхолостую и не откроется»

15. «Кто-то оставил этот кухонный комбайн 1970–1980-х просто на обочине дороги»

16. «Нашел в нашем коттедже этот старый огнетушитель»

17. Винтажный графин в кожаном чехле из Италии

18. «Измельчитель для орехов, принадлежащий моей бабуле. Говорит, ему около 65 лет»