18 примеров народной смекалки, которые заслуживают бурных аплодисментов

В нашем доме отключили свет, и мой друг не мог найти свой телефон в темной комнате. После минуты тщетных поисков он в сердцах произнес команду: «Окей, гугл!» Смартфон тут же засиял своим экраном. В общем, современные проблемы — актуальные решения. © Viloria / Pikabu

Осмотр квартиры перед арендой или покупкой лучше назначить на вечер или выходные, так как в это время большинство людей бывает дома. Вы сможете оценить общую атмосферу и даже увидеть (или услышать, что менее приятно) ваших будущих соседей. Это стоит сделать всем, кто не желает в день новоселья получить «подарок» в виде шумных жильцов за соседней стеной. © Dyna_Sean / Reddit

В детстве каждое лето помогал бабушке чистить несколько ведер чеснока для заготовки адыгейской соли. Мало того что шкурка не хотела отчищаться, так уже на 2-м киллограмме пальцы горели огнем. Так было, пока к нам во двор не зашла бабушка Вера и не посоветовала залить зубчики чеснока водой. Какое же это было блаженство: берешь в руки зубчик, а он сам выскакивает из кожуры! По прошествии лет могу сказать, что, в зависимости от возраста головки, достаточно от 15 минут до 3 часов. © Ckooms / Pikabu