18 примеров народной смекалки, которые заслуживают бурных аплодисментов
Засохшая пицца и прилипший к терке сыр, потеря залога на жилье при отъезде и шумные соседи — мы уверены, что каждый может пополнить этот список бытовых неприятностей своими. Увы, никто от них не застрахован и каждая может испортить настроение на весь день.
Пользователи социальных сетей делятся своими маленькими хитростями. И мы в AdMe.ru надеемся, что эти советы помогут вам облегчить быт, разнообразить досуг и существенно сэкономить время. А еще тут есть проверенный способ перестать писать бывшим.
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В нашем доме отключили свет, и мой друг не мог найти свой телефон в темной комнате. После минуты тщетных поисков он в сердцах произнес команду: «Окей, гугл!» Смартфон тут же засиял своим экраном. В общем, современные проблемы — актуальные решения. © Viloria / Pikabu
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Осмотр квартиры перед арендой или покупкой лучше назначить на вечер или выходные, так как в это время большинство людей бывает дома. Вы сможете оценить общую атмосферу и даже увидеть (или услышать, что менее приятно) ваших будущих соседей. Это стоит сделать всем, кто не желает в день новоселья получить «подарок» в виде шумных жильцов за соседней стеной. © Dyna_Sean / Reddit
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В детстве каждое лето помогал бабушке чистить несколько ведер чеснока для заготовки адыгейской соли. Мало того что шкурка не хотела отчищаться, так уже на 2-м киллограмме пальцы горели огнем. Так было, пока к нам во двор не зашла бабушка Вера и не посоветовала залить зубчики чеснока водой. Какое же это было блаженство: берешь в руки зубчик, а он сам выскакивает из кожуры! По прошествии лет могу сказать, что, в зависимости от возраста головки, достаточно от 15 минут до 3 часов. © Ckooms / Pikabu
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Если пришли в аптеку за тестом для определения беременности, смело покупайте самый дешевый. Он не уступает в точности дорогим. © jeannie15 / Reddit
Для тех, кто устал собирать рассыпавшиеся ягоды и овощи по всему холодильнику.
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Прежде чем принять импульсивное решение отправить СМС бывшему возлюбленному, претензию начальнику или просто резкое и неоднозначное сообщение кому бы то ни было, выполните интенсивные упражнения, например 20 отжиманий, а затем пересмотрите свое решение. Физическая нагрузка стимулирует когнитивные функции в организме, которые помогают в принятии более эффективных решений. © sorrysuperman / Reddit
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Когда смотрите телевизор с детьми, включайте субтиры. Подписи к изображению улучшат их навыки чтения, помогут развить словарный запас и будут способствовать грамотному письму. © Venmo-MeATaco / Reddit
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Когда мне навстречу идет группа людей, занимающих всю ширину тротуара, я сильно замедляю темп. Тогда они сторонятся и пропускают меня. Слышал, что люди подсознательно уступают дорогу тому, кто идет медленнее их. Эта схема еще не подводила меня. © SeniorSoil / Reddit
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Нечистоплотные соседи моего друга постоянно складировали на лестничной площадке всякий хлам. Пройти был невозможно, да и запах стоял не очень приятный. Недавно друг просто распечатал фейковое уведомление от пожарного надзора. Бумага, естественно, была без печатей, а фамилия инспектора — выдуманная. Уже через пару дней в коридоре была идеальная чистота. © Newlng / Pikabu
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Чтобы прекратить бездумно тратить деньги, не нужно оценивать вещь по принципу «дорого/ дешево». Лучше представлять ее стоимость в виде процента от вашего бюджета. Такой подход и правда избавляет от импульсивных покупок. Например, цена ящика пива в среднем 8 фунтов (657 рублей) — вроде бы немного, да? Однако это 30 % от суммы, которая у меня сейчас осталась до зарплаты. Так ли уж нужно мне сейчас это пиво? © gregstaity / Reddit
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Если, прийдя в кафе, вы не уверены, что чашка вымыта так тщательно, как вам бы этого хотелось, возьмите ее в левую руку. Таким образом, вы будете пить с менее популярной стороны кружки, ведь большинство людей — правши. © 2846230 / Reddit
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Давно уже не пользуюсь освежителем воздуха в туалете, потому что его аромат не перебивает запахи, а в основном смешивается с ними. Поэтому перешел на индийские ароматические палочки. Они устраняют любой запах в ванной комнате и стоят недорого. © blonsky.i / Pikabu
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Моргайте глазами в течение минуты перед сном. Это действие вас утомит, и вы заснете быстрее. © wag234 / Reddit
Когда оба члена семьи хотят приступить к ужину одновременно.
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Перед тем как оповестить хозяина квартиры о том, что вы переезжаете, попросите починить в доме все, за что он мог бы взять с вас деньги. После этого вы можете уехать и получить свой залог в полном размере. © Complaingeleno / Reddit
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Если какое-то слово вызывает у вас эмоциональное напряжение или беспокойство, повторяйте его в течение 30 секунд так быстро, как можете. Это техника когнитивной диффузии Титченера. Согласно ей, повторы «отделяют» слово от осознания его значения и уменьшают интенсивность восприятия. © coolestestboi / Reddit
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Если поставить в микроволновку стакан с водой, пицца не засохнет во время нагревания. А если не получается аккуратно натереть сыр и он постоянно прилипает к терке и ломается, смажьте терку небольшим количеством растительного масла © eugenreal / Pikabu
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Просыпаясь среди ночи, не проверяйте время. В этом случае вы с легким сердцем заснете снова, не беспокоясь о том, сколько времени у вас осталось до того, как прозвенит будильник. © pen1sewyg / Reddit
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Собираетесь сделать предложение руки и сердца? Запланируйте это событие на 1 апреля. И если она скажет «нет», вы всегда можете отшутиться: «С 1 апреля!» © Mikey3902 / Reddit
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За соседним столиком в кафе сидел отец с сыном лет 4. Я услышал их разговор.
— Мама сказала, что ты сегодня должен съесть суп. Какой суп ты хочешь?
— Никакой не хочу.
— Мама будет расстроена.
— Давай маме скажем, что я съел суп, а есть я его не буду?
— А давай ты съешь похлебку, а маме скажем, что ты съел суп?
— Давай.
Принесли ребенку борщ, и тот, довольный, опустошил тарелку, наверняка думая, что они ловко обхитрили маму. © TavernaDeadArab / Pikabu
Возьмете какие-нибудь из этих советов на заметку или, возможно, что-то уже испробовали на себе? Тогда опровергните или подтвердите их эффективность. И, конечно, расскажите о хитростях, которые используете сами.
Фото на превью Newlng