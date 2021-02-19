18 человек отыскали старые фото своих бабушек и дедушек, и в этих снимках вся красота XX века

Бабушки и дедушки для нас — это заботливые родственники в годах, которые всегда досыта накормят и поделятся жизненным опытом. А ведь задолго до нашего рождения они, в ероятно, были красавицами-сердцеедками и парнями с внешностью Алена Делона.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на 18 фото от людей, чьи предки в XX веке точно были одними из самых колоритных персонажей.

«Это дед моей девушки»

«Вот что было бы, если бы у Леонардо Ди Каприо и Криса Хемсворта родился ребенок». © ptcashier / Reddit

«Моя скандальная прабабушка сделала это фото для своего мужа. Ей нравилось раздражать других женщин такими смелыми снимками»

«Она была из тех людей, кто очаровывает всех вокруг. Когда мы заходили вместе в ресторан, она громко говорила: „Всем привет!“ Я спрашивал, знает ли она, кто все эти люди. А бабушка отвечала: „Нет, дорогой, но теперь они знают меня!“»

«Моя бабушка в день свадьбы. Бангладеш, 1972 год»

«Колоризованное фото моей бабушки»

«Это мой прадед, и с возрастом я становлюсь все больше похож на него»

«Прабабушка по материнской линии Патрисия»

«Моя бабушка в день свадьбы. Они с дедом женаты уже 65 лет»

«Красиво и естественно. Никаких накладных ресниц и чрезмерного контуринга». © icatharted / Reddit

«Моя филиппинская бабушка в 1950-е годы получила высшее образование по специальности „домоводство“»

«Мой прадедушка Оливер Ривс, 1920-е годы»

«Моя бабушка Алисия Вальдес в свои 19 лет выглядела как кинозвезда»

«Бабушка в 1940-е годы»

«Мой дедушка в 1950-е»

«Моя бабушка, примерно 1966 год»

«Она выглядит очень современно! Обычно можно определить, когда сделано фото, по макияжу и прическе. А у твоей бабули даже макияж трендовый!» © Airam07 / Reddit

«Моя бабушка в день свадьбы. Куба, 1947 год»

«Я нашел фото деда, которого никогда не видел. Оказывается, он был симпатичным»

«Бабуля в начале 1940-х»

«Очень красивая. Я уверен, вы унаследовали ее красоту!» © Drasticula / Reddit

«Мои бабушка и прабабушка»

«В вашей семье невероятные женщины!» © Cindy6390 / Reddit

«Моя бабушка в 14 лет сбежала из деревни, где двое парней активно соперничали за ее руку и сердце. В 15 она вышла замуж за другого»

«Бабушка работала в тайной полиции, была знакома с Фридой Кало и Троцким, жила в особняке с пумами вместо кошек и позировала известным художникам и фотографам».