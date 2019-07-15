18 человек, на доброте которых держится наш мир
На фоне повального бессердечия и равнодушия, которые мы ежедневно видим в СМИ, полезно иногда посмотреть на что-то такое же светлое и сердечное, как улыбка мамы, встречающей ребенка после долгой разлуки. Доставайте из закромов свои розовые очки: герои нашей сегодняшней подборки докажут вам, что мир — это прекрасное и наполненное добротой место, в котором найдется немного пространства для скромных повседневных подвигов.
AdMe.ru познакомит вас с обычными людьми: водителем автомобиля, полицейскими, маленькой девочкой по соседству, которые не прошли мимо чужой беды и сделали все, что им по силам.
Дом мужчины, проживающего в Иркутской области, затопило в результате наводнения. Он смог спасти только самое ценное — кота, собаку и небольшой пакет с вещами
Мужчина отдал часть печени своему отцу
А этот парень вспомнил школьные занятия по сердечно-легочной реанимации и спас пожилого мужчину, у которого случился приступ
«Строители надели светоотражающий жилет на черного кота, чтобы тот не пострадал»
Водитель припарковался в неположенном месте, так как торопился помочь женщине, потерявшей сознание
Не меньший героизм — подарить ребенку путевку в счастливую жизнь
«После 1 135 дней твоего пребывания в программе по усыновлению я наконец-то могу сказать: ты теперь навсегда часть моей семьи. Я люблю тебя, Мейсон. С Днем усыновления!»
Не все в мире измеряется в денежном эквиваленте
«Деньги за лимон с меня не взяли»
Нет неподходящих моментов, чтобы проявить человечность
«Эта женщина была задержана охраной. В ее сумке была еда, за которую она не заплатила. Появились полицейские и расплатились за нее».
«Старшая сестра отошла в сторону, чтобы ее брат получил мороженое от Человека-паука»
Пожарный успокаивает собаку, которая попала в автомобильную аварию
«Моя 5-летняя дочка тайно заправила мою кровать, расставила обувь перед дверью и привела в порядок ванную... Я лежала на диване больная»
«Пару дней назад мы потеряли все во время пожара в доме. Наша маленькая соседка открыла лимонадный киоск, чтобы собрать деньги для нас. А пожарные, которые пытались спасти наш дом, пришли поддержать ее»
«Я скачал приложение „Будь моими глазами“. Вам звонят в FaceTime слепые люди со всего мира, и вы помогаете им. Только что мне позвонила пожилая леди, и я помог выбрать ей миндальное молоко»
Мужчина обнаружил раненого птенца щегла, но был нетрезв и не мог сесть за руль. Поэтому он вызвал ему Uber и отправил в Центр спасения дикой природы
Добро всегда возвращается
«Моя бабушка водила меня посмотреть 1-ю, 2-ю и 3-ю части „Истории игрушек“. Теперь моя очередь».
«Раз в месяц мы с другом устанавливаем телескопы в центре Бруклина и предлагаем прохожим бесплатно полюбоваться Луной и Юпитером»
Бонус: что обычно происходит, когда хочется сделать что-то героическое
«Сегодня мне показалось, что я увидела одетую как служанка женщину, которая собирается спрыгнуть со здания. Я позвонила в „911“.
К счастью, это был зонт».
Были ли случаи в вашей жизни, когда несколько теплых слов или небольшой презент превратили обыденный день в праздник? Поделитесь с остальными своими душевными историями и фото.
Фото на превью lepetit / Pikabu