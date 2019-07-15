18 человек, на доброте которых держится наш мир

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На фоне повального бессердечия и равнодушия, которые мы ежедневно видим в СМИ, полезно иногда посмотреть на что-то такое же светлое и сердечное, как улыбка мамы, встречающей ребенка после долгой разлуки. Доставайте из закромов свои розовые очки: герои нашей сегодняшней подборки докажут вам, что мир — это прекрасное и наполненное добротой место, в котором найдется немного пространства для скромных повседневных подвигов.

AdMe.ru познакомит вас с обычными людьми: водителем автомобиля, полицейскими, маленькой девочкой по соседству, которые не прошли мимо чужой беды и сделали все, что им по силам.

Дом мужчины, проживающего в Иркутской области, затопило в результате наводнения. Он смог спасти только самое ценное — кота, собаку и небольшой пакет с вещами

Мужчина отдал часть печени своему отцу

А этот парень вспомнил школьные занятия по сердечно-легочной реанимации и спас пожилого мужчину, у которого случился приступ

«Строители надели светоотражающий жилет на черного кота, чтобы тот не пострадал»

Водитель припарковался в неположенном месте, так как торопился помочь женщине, потерявшей сознание

Не меньший героизм — подарить ребенку путевку в счастливую жизнь

after 1135 days of you being in the foster system, i finally get to say you’re part of my forever family. i love you mason. happy adoption day ❤️😇 pic.twitter.com/5q5uSy7bwO — ariel (@ariellbecker) March 2, 2018

«После 1 135 дней твоего пребывания в программе по усыновлению я наконец-то могу сказать: ты теперь навсегда часть моей семьи. Я люблю тебя, Мейсон. С Днем усыновления!»

Не все в мире измеряется в денежном эквиваленте

«Деньги за лимон с меня не взяли»

Нет неподходящих моментов, чтобы проявить человечность

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.



Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg — paul bozymowski (@pboz) July 4, 2019

«Эта женщина была задержана охраной. В ее сумке была еда, за которую она не заплатила. Появились полицейские и расплатились за нее».

«Старшая сестра отошла в сторону, чтобы ее брат получил мороженое от Человека-паука»

Пожарный успокаивает собаку, которая попала в автомобильную аварию

«Моя 5-летняя дочка тайно заправила мою кровать, расставила обувь перед дверью и привела в порядок ванную... Я лежала на диване больная»

«Пару дней назад мы потеряли все во время пожара в доме. Наша маленькая соседка открыла лимонадный киоск, чтобы собрать деньги для нас. А пожарные, которые пытались спасти наш дом, пришли поддержать ее»

«Я скачал приложение „Будь моими глазами“. Вам звонят в FaceTime слепые люди со всего мира, и вы помогаете им. Только что мне позвонила пожилая леди, и я помог выбрать ей миндальное молоко»

Мужчина обнаружил раненого птенца щегла, но был нетрезв и не мог сесть за руль. Поэтому он вызвал ему Uber и отправил в Центр спасения дикой природы

Добро всегда возвращается

Mi abuela me llevó a ver toy story 1,2 y 3. Me tocaba a mi 👩‍👦 pic.twitter.com/pwq9ntN1wv — Ferreira (@Sferreira_22) June 23, 2019

«Моя бабушка водила меня посмотреть 1-ю, 2-ю и 3-ю части „Истории игрушек“. Теперь моя очередь».

«Раз в месяц мы с другом устанавливаем телескопы в центре Бруклина и предлагаем прохожим бесплатно полюбоваться Луной и Юпитером»

Бонус: что обычно происходит, когда хочется сделать что-то героическое

Today I thought I saw a woman dressed as a handmaid about to jump from a building. I called 911. pic.twitter.com/EIrz6wR0bz — Casey McCormick (@itsmeCaseyMc) May 21, 2019

«Сегодня мне показалось, что я увидела одетую как служанка женщину, которая собирается спрыгнуть со здания. Я позвонила в „911“. К счастью, это был зонт».

Были ли случаи в вашей жизни, когда несколько теплых слов или небольшой презент превратили обыденный день в праздник? Поделитесь с остальными своими душевными историями и фото.