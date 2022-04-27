18 человек, которых удача в этот день явно вычеркнула из списка любимчиков

Удача — дама капризная и порой очень любит поворачиваться к людям спиной. Но к судьбе наших сегодняшних героев она подошла с особым коварством, устроив им такие бытовые сложности, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы удача всегда ходила с нашими читателями за руку. А пока посмотрите на случаи тех, до кого наши пожелания пока еще не добрались.

«Моя мама работает в большом магазине, и вот что случилось сегодня в ее отделе...»

«Решил показать моему кролику лес. Да, в голове эта идея звучала как нормальная»

Сказала незаметно, называется

Ехала в автобусе, рядом сидела бабуля. Она подозвала меня к себе жестом, я подошла, наклонилась к ней, а она заорала на весь автобус: «Юбку из попы вытащи!» Все захихикали, а я вышла на следующей остановке. © Подслушано / Ideer

«Подруга сказала мне, что с горячей водой проблемы, поэтому я пошел в подвал, чтобы проверить»

«Сегодня мы обнаружили, что антикварное фамильное зеркало моих партнеров, которое висит на стене уже 20 лет, на самом деле просто пластиковое изделие, сделанное в Гонконге»

«В съемной квартире нас ждал маленький сюрприз»

«Все за столом получили отличные предсказания в печеньках, а мне досталось это...»

«Следующая печенька с предсказаниями, которую ты прочтешь, будет лучше, чем эта».

Главное — быть красивой в любой ситуации

Еду в маршрутке. Напротив сидит красивый парень. Вижу, он на меня смотрит и улыбается. Я вся зарделась, глазами стреляю призывно, волосами трясу, как в рекламе шампуня. Паренек смущенно отворачивается, потом наклоняет голову ко мне и шепчет на ухо: «Девушка, вам на куртку птичка нагадила». © Подслушано / Ideer

«Взял новую зубную пасту, а она, судя по всему, была плохо запечатана»

«Почему мои часы остановились? Ах вот почему...»

«Это произошло меньше чем за сутки. Вокруг нет ни деревьев, ни линий электропередачи. Ну как так?»

Когда обрызгиваешь паука и все его детки начинают разбегаться

Это не провал, а новая техника

Собрались красить волосы подруге. Намазали всю голову, сидим ждем. Между этим отметили, что краска совсем не пахнет, но нас почему-то это дело не насторожило. Смыли, а эффекта нет, не прокрасилось ничего. Взяли тюбик, а он оказался упаковкой крема для обуви. Мы покрасили голову обувным кремом. © Подслушано / Ideer

«Купил „Твикс“ — он застрял. Купил колу, чтобы протолкнуть, — та ударила, но по касательной. Еще один „Твикс“ — результат на фото. Спас ситуацию пряник, который все протолкнул»

Кому-то было очень больно

Победитель по жизни

«Решил я разогреть пиццу и накрыл тарелку тарелкой»

Разочарование высшей пробы

Утро, переполненный автобус. Беременная женщина оглядывается в поисках того, кто уступит место. Вокруг сидят одни пожилые. Ее взгляд цепляется за молодую девушку.

— Девушка, уступите, пожалуйста, место беременной.

— А я тоже беременна, — подняла глаза сидящая девушка.

Такого молчаливого разочарования я давно не видел. © nweb / Pikabu