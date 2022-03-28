18 человек, которые живут с домашними монстрами

Совместный быт — дело трудное. С некоторыми привычками домочадцев бывает сложно смириться, даже если вы всю жизнь прожили под одной крышей и давно друг к другу привыкли. А уж когда семейная жизнь только-только начинается, разрушить хрупкий союз может самая крохотная бытовая неурядица.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки, которым домочадцы подкинули проблем.

«Моя странноватая жена режет бананы пополам и оставляет их вот так»

«Отрезала корочки от бутерброда, чтобы дочка съела его целиком. Вернулась и обнаружила это»

«Обнаружила у своего парня захоронение туалетной бумаги»

«Брат играл в дартс на улице и попал в раздвижную дверь»

«Муж установил датчик движения, который загорается каждый раз, когда кот идет в лоток. Пожалуйста, наймите его на работу, у него слишком много свободного времени»

Демонический план

У меня проблемы с обонянием, поэтому парфюм мне всегда покупала мама на свое усмотрение. Относительно недавно начала встречаться с молодым человеком и переехала к нему. Обрадовалась, когда на 8 Марта он мне подарил духи. Потом начала замечать, что люди шарахаются от меня, но не придала значения. Приезжаю к маме, а она говорит: «Фу, ну и вонь от тебя». Этот дурачок специально вонючие духи купил, чтобы от меня другие пацаны подальше держались. © Подслушано / VK

«Вот так жена нарезала авокадо дочке на обед»

«Отец сказал, что я не заслуживаю дверную ручку, да и не нуждаюсь в ней»

Мстительная мама

«Жена часто оставляет свои ключи вот здесь. А потом ходит за мной и канючит: „Почему я никогда не могу найти свои ключи?“»

«Мама кое-что стерла, когда чистила глобус»

«Дочь знает, как это исправить. Но специально не делает, чтобы вывести меня из себя»

«Телефон моего папы. Говорит: „Не хочу, чтобы он поцарапался“»

«Пошла принять ванну и расслабиться после целого дня за рулем. Сестра пообещала, что достанет курицу из духовки»

Что такое «не везет»

На каждый праздник парень дарит какое-то барахло. Вот серьезно. Перед каждым праздником говорю ему о своих желаниях, но получаю либо какую-то овощечистку, либо то, на что у меня аллергия. Накипело уже. © Подслушано / VK

«Пошел в ванную, вернулся и обнаружил, что моя девушка откусила от моего буррито»

«Вот так моя жена загружает посудомойку»

«На этой неделе за уборку отвечал мой парень»