18 человек, которые выглядят так, будто в их жилах течет кровь инопланетян
Генетика — наука, действие законов которой порой трудно предсказать. Иногда гены выдают сюрпризы и наделяют людей уникальными изюминками. Одни получают причудливые родинки, эльфийские уши и разноцветные глаза. А другие — дополнительный ряд ресниц или даже лишний палец.
Героями данной подборки от AdMe.ru стали обладатели самых редких особенностей внешности. Эти люди лишний раз доказывают, что многообразие прекрасно.
Зеркальный макияж для глаз с гетерохромией
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Ух ты, гетерохромия. И ты красавица. Да ты же просто победитель генетической лотереи! © megapuffranger / Reddit
Мальчик родился с черным пятном на волосах. Никакой родинки под этими темными прядями у него нет
«Нет, тут не дырочка. Я унаследовала это от отца»
Такая особенность называется преаурикулярной пазухой.
«Несколько месяцев назад мои ресницы на правом глазу начали белеть»
В 40 лет мужчине поставили диагноз «витилиго», но он не отчаивается и советует другим не унывать
Уши, которые похожи на эльфийские
«Это глаз моей сестры. У нее колобома»
«У моей девушки и племянника очень похожие родимые пятна, хотя они вообще друг другу не родня»
Из-за витилиго одна бровь у девушки белого цвета
«Частичная гетерохромия. Левый глаз мой любимый»
Белые пряди — вовсе не краска, а результат генетического заболевания под названием «полиозис»
Когда большой палец действительно большой
«У меня есть родинка в форме слезы, идеально расположенная под правым глазом»
«У меня редкое генетическое заболевание — дистихиаз (двойной ряд ресниц)»
Веснушек много не бывает
У девушки гипермобильные суставы
Зрачки разного размера — анизокория
«Я похожа на персонажа мультфильма».
Большую часть тела Юлианны Юссеф покрывает гигантский невус, но это не помешало ей стать моделью
А какие необычные особенности внешности встречались вам?
Фото на превью ImightBeAnnoying / Reddit
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