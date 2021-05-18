18 человек, которые выглядят так, будто в их жилах течет кровь инопланетян

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Генетика — наука, действие законов которой порой трудно предсказать. Иногда гены выдают сюрпризы и наделяют людей уникальными изюминками. Одни получают причудливые родинки, эльфийские уши и разноцветные глаза. А другие — дополнительный ряд ресниц или даже лишний палец.

Героями данной подборки от AdMe.ru стали обладатели самых редких особенностей внешности. Эти люди лишний раз доказывают, что многообразие прекрасно.

Зеркальный макияж для глаз с гетерохромией

Ух ты, гетерохромия. И ты красавица. Да ты же просто победитель генетической лотереи! © megapuffranger / Reddit

Мальчик родился с черным пятном на волосах. Никакой родинки под этими темными прядями у него нет

«Нет, тут не дырочка. Я унаследовала это от отца»

Такая особенность называется преаурикулярной пазухой.

«Несколько месяцев назад мои ресницы на правом глазу начали белеть»

В 40 лет мужчине поставили диагноз «витилиго», но он не отчаивается и советует другим не унывать

Уши, которые похожи на эльфийские

«Это глаз моей сестры. У нее колобома»

«У моей девушки и племянника очень похожие родимые пятна, хотя они вообще друг другу не родня»

Из-за витилиго одна бровь у девушки белого цвета

«Частичная гетерохромия. Левый глаз мой любимый»

Белые пряди — вовсе не краска, а результат генетического заболевания под названием «полиозис»

Когда большой палец действительно большой

«У меня есть родинка в форме слезы, идеально расположенная под правым глазом»

«У меня редкое генетическое заболевание — дистихиаз (двойной ряд ресниц)»

Веснушек много не бывает

У девушки гипермобильные суставы

Зрачки разного размера — анизокория

«Я похожа на персонажа мультфильма».

Большую часть тела Юлианны Юссеф покрывает гигантский невус, но это не помешало ей стать моделью