18 везунчиков, у которых что ни день — то крышесносное совпадение

Порой в жизни случаются такие совпадения, что нарочно не придумаешь. Встречая людей, шансы пересечься с которыми стремятся к нулю, получая одни и те же предсказания в печеньках или развеивая внезапный ужас в детской, волей-неволей начинаешь верить в судьбу.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии, на которых все совпало как нельзя лучше, и читать истории счастливчиков, которым удалось это запечатлеть.

О нет, подушечка отвалилась!

В первую секунду я испугалась. © SunShineee_3 / Reddit

Встретились два одиночества

Вот так невезуха

Как-то гулял и решил подсесть к девушке познакомиться и пообщаться. Поболтали, посмеялись, друг другу понравились. Перед тем как разойтись, спрашиваю ее аккаунт во «ВКонтакте», чтобы развить все дальше. Даю ей свой ник, она находит его и говорит: «О! У нас даже общий друг есть». Я: «М-м-м, интересно, и кто же это?» Она показывает фото, где стоит мой знакомый по школе с ней в обнимку, и говорит: «Это мой парень». © Wou1ter / Pikabu

Растаявшая свечка приобрела ту же форму, что и подсвечник

У льдинки в форме акулы появился плавник

«Я ехал позади этих машин в одном и том же месте с разницей в пару дней»

Всего лишь тень внутри лампы

«Я получал одинаковые предсказания в печеньках 2 дня подряд»

«Все великие вещи начинались с малого».

Коробки с хлопьями красиво сочетаются

«Нашла кленовый лист, который выглядит как арбуз»

Сразу 6 красных машин выстроились в ряд

«Я зацепил камень, и повреждения выглядят как нарисованный вручную горный хребет»

Эта перчатка похожа на сфинкса

Этот помидор похож на резинового утенка

«Лицо» этого дерева выглядит устрашающе

Жаль, что не судьба

Был у меня знакомый, нравился мне. Познакомились на экскурсии в Финляндии, куда ездили сборищем из 2 разных школ Москвы. Причем школы наши были совсем не в одном районе. Спустя много лет появился еще один знакомый, тоже нравился мне. Познакомились в кофейне в ночь настольных игр. Через несколько дней я нашла обоих знакомых на одной фотке и узнала, что они вполне себе друзья. Причем все места жительства, школы, институты у нас троих были разные и в разных концах Москвы. Мой пубертатный мозг очумел и подумал, что это судьба, но, как оказалось спустя 10 лет, она совсем ни при чем. © ranberry / Pikabu

«У кабинета моего стоматолога вырос моляр из мха»

«Прошел мимо детской игровой. Чуть не напустил в штаны от страха»