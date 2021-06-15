18 везунчиков, для которых реальность превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания

Когда мы делаем заказ в кафе, покупаем блюдо навынос или выбираем в магазине полуфабрикат, мы всегда надеемся, что качество будет соответствовать цене. Но далеко не всегда случается именно так. И не только в том случае, когда нерадивый производитель пожалеет какого-то продукта, но и в обратном: когда покупка или заказ неожиданно оказываются даже слишком хороши.

Герои нашей сегодняшней подборки совсем не ожидали такого крутого результата от купленных и заказанных блюд и даже сделали фото на память о редком событии.

А мы в AdMe.ru в свою очередь надеемся, что для вас удачная сделка — норма, а не счастливая случайность.

«Никогда не видел, чтобы в заказ клали так много креветок!»

«Просто замороженная паста альфредо с курицей. Однако я впечатлен!»

«Вот это да! Именно то, что я и хотел»

«Пришла пообедать, сделала заказ. Принесли вот это...»

«Сорвал настоящий джекпот»

«Боги бекона благословили мою пиццу»

Если на свете и есть идеальное мороженое, то вот оно

«В кондитерской жене дали образцы кексов в таком виде. Вот это я называю первоклассным сервисом!»

«Это, черт возьми, просто шикарно»

«Попросил завтрак в номер. Заплатил всего $ 15. Принесли нечто неожиданное»

«А я ведь заказал „простой клубничный милкшейк“»

«Решился купить большой крендель. А он оказался не просто большим, а громадным!»

«Заказал небольшое блюдо на гриле. А мне принесли целую гору разнообразного мяса»

«Попросил дополнительную порцию соуса в местном кафе. Но они превзошли все мои ожидания и дали почти 2 литра»

«Заказывая стейк из курицы, я даже не мог предположить, что он окажется больше, чем моя голова»

«Приятно удивлен этим чизбургером»

«Заказывал мексиканскую еду навынос. И все эти соусы мне положили с собой вдобавок к блюду»

«Приготовилась разочароваться. А реальность пробила потолок всяких ожиданий»