18 везунчиков, для которых реальность превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания
Когда мы делаем заказ в кафе, покупаем блюдо навынос или выбираем в магазине полуфабрикат, мы всегда надеемся, что качество будет соответствовать цене. Но далеко не всегда случается именно так. И не только в том случае, когда нерадивый производитель пожалеет какого-то продукта, но и в обратном: когда покупка или заказ неожиданно оказываются даже слишком хороши.
Герои нашей сегодняшней подборки совсем не ожидали такого крутого результата от купленных и заказанных блюд и даже сделали фото на память о редком событии.
А мы в AdMe.ru в свою очередь надеемся, что для вас удачная сделка — норма, а не счастливая случайность.
«Никогда не видел, чтобы в заказ клали так много креветок!»
«Просто замороженная паста альфредо с курицей. Однако я впечатлен!»
«Вот это да! Именно то, что я и хотел»
«Пришла пообедать, сделала заказ. Принесли вот это...»
«Сорвал настоящий джекпот»
«Боги бекона благословили мою пиццу»
Если на свете и есть идеальное мороженое, то вот оно
«В кондитерской жене дали образцы кексов в таком виде. Вот это я называю первоклассным сервисом!»
«Это, черт возьми, просто шикарно»
«Попросил завтрак в номер. Заплатил всего $ 15. Принесли нечто неожиданное»
«А я ведь заказал „простой клубничный милкшейк“»
«Решился купить большой крендель. А он оказался не просто большим, а громадным!»
«Заказал небольшое блюдо на гриле. А мне принесли целую гору разнообразного мяса»
«Попросил дополнительную порцию соуса в местном кафе. Но они превзошли все мои ожидания и дали почти 2 литра»
«Заказывая стейк из курицы, я даже не мог предположить, что он окажется больше, чем моя голова»
«Приятно удивлен этим чизбургером»
«Заказывал мексиканскую еду навынос. И все эти соусы мне положили с собой вдобавок к блюду»
«Приготовилась разочароваться. А реальность пробила потолок всяких ожиданий»
А ваши заказы и покупки в большинстве своем разочаровывают или оправдывают ожидания?
Фото на превью crak-a-lakin / Reddit
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