18 человек, которые превратили разочарование после развода в топливо для лучшей жизни

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После развода человек прощается с частью прошлого, и это не всегда легко. Кто-то испытывает разочарование и подавленность; кто-то днями напролет размышляет о том, как можно было спасти ситуацию. И здорово, когда есть живой пример того, как выстроить свой новый мир: работу, быт, общение с людьми и досуг.

Герои подборки AdMe.ru прошли через расставание и поделились тем, какой стала их жизнь теперь, когда им больше не нужно изображать счастливую пару с человеком, с которым не очень комфортно.

1.

«Год назад жена оставила меня и моих девочек. Сегодня я наконец получил все документы о разводе. Это значит, я теперь опекун для своих маленьких монстров! За год я сбросил 31 кг, забочусь о здоровье и наблюдаю, как растут дочки. Никогда не был так счастлив!»

2.

«Рассталась с мужем, прошла через ад, нашла себя настоящую! Сбросила 42 кг. Чувствую себя другим человеком и с нетерпением жду, что еще мне может предложить жизнь»

3.

«Через неделю после развода я купила свою первую машину. Много трудилась на работе ради этого. Никогда так не гордилась собой! Бывший все время говорил, что научит меня водить, но это так и осталось обещанием. Все еще нервничаю, когда еду, и останавливаюсь отдышаться, но я счастлива»

4.

«1 год, 1 ребенок, 1 развод спустя. Все еще работаю над собой, но уже стала более подтянутой и готовлюсь пробежать полумарафон»

5.

«Собрал свою жизнь воедино после ужасного развода. Сбросил 12,7 кг за год. И да, на мне комбинезон, и это удобно»

6.

«Въехала сюда, когда была на полпути к завершению бракоразводного процесса. Прошло 4 года, и я переезжаю в другое место, где буду счастлива!»

7.

«Впервые за 6 месяцев после развода готовлю себе еду. Я встречаюсь с человеком, которого не смущает мое состояние здоровья. Еще у меня есть работа, и там я расту в интересной мне сфере, вместо того чтобы просто изнурять себя за деньги»

8.

«В последние 10 лет были проблемы с финансами, я работал на полную ставку и учился, развелся и пережил еще много неудач. А за последние 5 месяцев я снова женился, окончил медколледж и работаю по специальности. Сказать, что я счастлив, — это ничего не сказать!»

9.

«Эти два года были довольно беспокойными для меня. Я начал худеть, затем развелся, но не позволил этому остановить меня. За 2 года сбросил 100 кг. Да, рыжий кот тоже в полном порядке»

10.

«Год назад мой очень болезненный развод наконец завершился, я чувствовала себя подавленной и истощенной. Через полгода я осознала, что мне нужно снова начать крутить педали, и купила велик. На этом фото я во время первого путешествия в Моаб. Я так счастлива!»

11.

«Фото „до“ я сделала сразу после того, как рассталась со своим бывшим, который издевался надо мной. Мое физическое здоровье всегда было отражением внутреннего состояния. Я стала есть здоровую еду, тренироваться 4–5 раз в неделю, прошла терапию»

12.

«После развода и смерти отца я пошел в тренажерку — искать ответы на свои вопросы. Теперь, когда мое здоровье улучшилось и я выгляжу более счастливым, я могу продолжить путешествие по жизни с улыбкой на лице»

13.

«После развода я 3 года боролся с депрессией. Мне удалось не только выздороветь, но и встретить удивительную, необыкновенную женщину. Мы так счастливы!»

14.

«После того как моя девушка ушла от меня к своему бывшему, я занялся боксом и снова обрел себя. За 3 месяца сбросил 27 кг»

15.

«Я ощущала себя потерянным ребенком, когда встретила своего мужа в 18 лет. Развелась после 10 лет брака. Закончила учебу в магистратуре и победила свою тревожность, сбросила 27 кг. Потеряла мужа, но обрела жизнь»

16.

«Результат за год после того, как бывшая жена сказала, что я физически непривлекателен. На моем теле стало меньше жира, а в голове — меньше мыслей о том, что я не хочу жить»

17.

«От замужней и задыхающейся — к разведенной и оптимистичной. Удивительно, какие вещи случаются, когда ставишь в приоритет собственное счастье! За год сбросила 15,8 кг»

18.

«У меня были депрессия и тревожность, сколько себя помню. Бывшая, с которой мы были 6 лет вместе, изменяла и не поддерживала меня. Но полгода назад я встретил женщину, которая буквально наполнила светом мою жизнь»