18 человек, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта
Поменять привычную обстановку в квартире или отдельной комнате хотят многие, но не каждый решается на это. Ведь зачастую ремонт несет с собой шум, грязь, а иногда и ссоры в семье. Однако герои нашей подборки уверены, что ремонт — это прежде всего ощущение перемены, радость от проделанной работы и восторг от результата.
Мы в AdMe.ru с удовольствием читаем истории людей, которые не испугались трудностей и решили улучшить комнаты, где они проводят большую часть времени, — спальни. Только посмотрите, какие смелые идеи воплотили в жизнь эти пользователи сети.
«Решила перестать ждать лучшего места и сделать мое нынешнее жилище домом»
- Я горжусь тобой. Сам работаю над тем, чтобы выйти из «режима ожидания» и перейти в «текущий режим». Легче сказать, чем сделать. © lilijaji / Reddit
Побольше синего и современных акцентов — результат налицо!
«Я впервые сама декорировала комнату. Теперь у меня такая уютная спальня!»
«Я очень горжусь преображением! Особенно тем, что я придумала сделать с занавеской»
«Форма этой комнаты всегда была сложной, но я смогла сделать перестановку»
«Это была командная работа, но именно моя жена воплотила наше общее видение»
«Еще не на 100 % готова, но я на пути к этому»
«Я купил довольно мрачный дом, но потенциал был»
«Моя спальня „до и после“»
«Мои дети тренировали навыки рисования на стене в моей спальне. Смотрите, что я сделала»
Просто и чисто
«Моя спальня готова!»
Современный декор преобразил комнату
«Раньше это определенно была детская спальня»
- Отличные «до» и «после», вау! Так просто и чисто! © MissyMAK08 / Reddit
Просторно и уютно
Стена цвета морской волны освежила комнату
«Мне кажется, я нашел хорошее решение для себя и жены»
«Узнала много нового о гипсокартоне, напольных покрытиях и электрике. Ремонт делали всей семьей»
А вы бы хотели переделать свою спальню? Расскажите о том, какой вы бы хотели ее видеть.
Фото на превью PsyFaerie / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта
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