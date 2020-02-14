18 человек, которые никогда не смогут забыть то, чем их хотели накормить

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Чтобы привлечь клиентов, повара идут на ухищрения в приготовлении, придумывают новые идеи подачи. И можно понять, почему иногда ожидание немного расходится с реальностью. Но как себя оправдывают те, кто вместо обещанного салата просто выкладывает на тарелку нарезанные помидоры и немного сыра сверху? Или те, для кого начинки мало не бывает?

AdMe.ru искренне сочувствует всем участникам подборки, которые так и остались голодными.

1. «Я заказала брускетту в местной пиццерии»

2. «Один крошечный кусочек брокколи»

3. «Этот гирос я достал из автомата на работе»

4. «Заказал салат в 5-звездочном ресторане и получил это. Серьезно?»

5. «Жареный лосось на фудкорте в торговом центре»

6. «Сэм ошибся с выбором»

«Выбор Сэма».

7. «Хотите посмеяться? Заказала „веганский тунец“ в элитном лыжном шале и заплатила $ 18 за огурец и маринованные помидоры»

8. «Хотел поесть стейк фахитос, а пришлось довольствоваться непонятно чем»

9. «Моя девушка заказала салат из помидоров в ресторане»

10. «Я заплатил за это $ 8 в кинотеатре»

11. «Я ничего особенного не ждал, и все равно меня подвели»

12. Как-то это совсем не похоже на макароны с сыром

13. «Решил попробовать новую пиццу, которую рекламировали как „лучшую в мире“»

14. «Салат из тунца»

15. «Детское печенье с акулами. То, что заказывали, против того, что было доставлено. $ 30 за дюжину»

16. Это именно тот случай, когда ожидание и реальность оказались на разных полюсах

17. «Кто-то в моем офисе заказал пиццу с помидорами черри, но ее доставили с коктейльной вишней»

18. «Я понимаю, что фастфуд никогда не выглядит так, как на картинке в меню, но то, что я получила, просто безумие»

Были ли у вас подобные неудачи с едой? Может, вам тоже удалось запечатлеть их на фото?