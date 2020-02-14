18 человек, которые не ноют про День святого Валентина, а относятся к нему с иронией

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Многие не любят День святого Валентина, а если залезть в соцсети, то складывается ощущение, что этот праздник всех бесит. Возможно, в этом виноваты маркетологи, пытающиеся в погоне за прибылью убедить нас в том, что у каждого должна быть вторая половинка, которую нельзя оставить без подарка.

Мы в AdMe.ru уверены, что 14 февраля — отличный день, просто надо посмотреть на него под другим углом. Например, как это сделали следующие 20 пользователей соцсетей.

1. Валентинка от кота

2. «А ведь где-то там могут оказаться и мои шорты»

3. Неудобно получилось

4. «Любовь витает в воздухе. Как и коронавирус. Мойте руки»

5. «Моя девушка хочет плюшевого мишку на День святого Валентина. Надеюсь, ей понравится»

6. Праздник, который действительно заслуживает внимания

7. Потому что ей с собой еще всю жизнь жить

8. Всем бы такие принципы

9. «Моя девушка заказала мне пиццу на День святого Валентина, когда я был в командировке»

Надпись на коробке: «Мы пытались».

10. Хорошая идея

11. День святого Валентина сильной и независимой женщины

12. И сильного и независимого мужчины

Крис Эванс и его собака отмечают День святого Валентина.

13. «Думаю, я заплачу полную цену»

«С Днем святого Валентина! Тем, кто приведет свою девушку, — скидка 20 %, тем, кто приведет жену, — 45 %. Тем, кто приведет обеих в одно время, — бесплатно».

14. Утро 14 февраля в группе Viber родителей из детского садика начиналось безоблачно...

15. «Я бы после такого отозвал свое „согласен“ в ЗАГСе»

16. «Мне стало очень грустно. Из-за того, что я не нашла такую акцию»

17. Когда зашел в пятницу после работы в бар, а там у всех День святого Валентина

18. «Все, что мой муж хотел на День святого Валентина, — это глупый костюм динозавра. Простите, но вы должны это увидеть»

А как вы отмечаете 14 февраля? Может, был какой-то особенный День святого Валентина, который запомнился вам на всю жизнь?