18 человек, которые не боятся признать, что руки у них растут далеко не из плеч

Если бы все люди делали все на свете правильно и по инструкции, жить наверняка было бы гораздо скучнее. Правда, порой бывает непросто признать свои ошибки, особенно если провалиться случилось в каком-нибудь простецком деле. Но герои нашей сегодняшней подборки этого точно не стесняются и смело демонстрируют всему интернету свои промахи.

Мы в AdMe.ru ценим в людях эти крутые качества — самокритичность и умение посмеяться над ситуацией. И надеемся, что вы тоже не теряете присутствия духа даже тогда, когда все идет не совсем гладко.

«Как это начиналось... и чем все закончилось»

«Почти собрал этот шкаф, но поскользнулся на картоне и наступил прямо на стекло»

«И вот теперь я жду эвакуатор»

«Потратила целый час на эти макароны с сыром. А потом поняла, что вместо обычных сливок все это время использовала ванильные»

«Итак, ключи свалились в биотуалет. Кажется, мы теперь навсегда тут поселимся»

«Хотела сделать несколько миленьких лягушек, но что-то пошло не так»

«Я постирал свой единственный нужный кабель»

«Действительно, что такого может случиться, если вы просто захотите заняться выпечкой в выходной? А ведь мне нужны были все 3 яйца»

«Много раз слышал о том, как люди путают и надевают разную обувь. Но думаю, что я побил все рекорды тупости сегодня»

Совет на будущее: никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомойку

«Мой парень целых 3 недели шлифовал и красил кухонные ящички. И вот наконец пришло время их устанавливать, но не тут-то было»

«Хотел вынести мусор в обеденный перерыв. И кошачий лоток тоже...»

«Впервые рискнула постирать подушку и сильно промахнулась с количеством порошка»

«Вот мой ответ на вопрос „Почему не нужно завтракать в постели“»

«Забыли пиццу в духовке на всю ночь. Утром зашли в кухню и увидели это»

«Дети принесли домой ядовитый плющ, теперь мои руки выглядят вот так»

Кажется, все-таки не стоит класть окна на газон, особенно когда на улице +22

«Купил новенькую стиральную машину. А сейчас в ней полным ходом стирается руководство пользователя...»