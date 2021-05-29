18 доказательств того, что даже за унылой бытовухой может скрываться нечто из ряда вон выходящее
Порой даже за унылой повседневностью может прятаться что-то неожиданное. Пользователи из сегодняшней подборки лично столкнулись с этим и не смогли не поделиться находкой в интернете.
Мы в AdMe.ru и сами удивленно хлопали глазами, глядя на эти вещи, некоторые из них нам бы и самим очень хотелось найти.
«Убрав ковровое покрытие во время ремонта, мои родственники обнаружили это»
«В этом цветочном горшке малиновка решила устроить гнездо»
«В одной из мидий я нашел морскую звезду»
«Этот болгарский перец оказался нафарширован другими крошечными перчиками»
«За зеркалом в недавно купленном доме мы обнаружили скрытое послание»
«Декабрь 1980 года. Сэнди Бриден, владелец дома. Добро пожаловать!»
«Ремонтировал свой 101-летний дом и обнаружил это за гипсокартоном»
«На обратной стороне упаковки от моего кофе оказалась карта. Не терпится выпить его весь, чтобы посмотреть ее полностью»
«В море белых тюльпанов один оказался с частичкой красного»
«Мой замороженный лимонад был настолько полным, что непонятно, снял ли я крышку»
«Это будет долгая игра в любит-не-любит»
«Моя кружка кофе оставила пятно, похожее на Землю»
«У этой игрушки есть второе лицо, которое открылось, когда собака порвала первое»
«Изнанка моего кармана с изображением лисы состоит из множества маленьких лисичек»
«Я разбила яйцо, и вот что было внутри»
- Вот это находка. Вероятность найти подобное в яйце чрезвычайно мала. © Eagengabriel / Reddit
«На вентиляционных отверстиях в метро Стокгольма спрятана пасхалка»
«В дозатор добавили мыло, хотя прошлое еще не закончилось, и вот результат»
«Переделываем плитку на кухне. Похоже, это все полы начиная с 1880 года, когда дом был построен»
А вы сталкивались с чем-нибудь подобным?
Фото на превью buttertoast313 / Reddit
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