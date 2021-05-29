18 доказательств того, что даже за унылой бытовухой может скрываться нечто из ряда вон выходящее

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Порой даже за унылой повседневностью может прятаться что-то неожиданное. Пользователи из сегодняшней подборки лично столкнулись с этим и не смогли не поделиться находкой в интернете.

Мы в AdMe.ru и сами удивленно хлопали глазами, глядя на эти вещи, некоторые из них нам бы и самим очень хотелось найти.

«Убрав ковровое покрытие во время ремонта, мои родственники обнаружили это»

«В этом цветочном горшке малиновка решила устроить гнездо»

«В одной из мидий я нашел морскую звезду»

«Этот болгарский перец оказался нафарширован другими крошечными перчиками»

«За зеркалом в недавно купленном доме мы обнаружили скрытое послание»

«Декабрь 1980 года. Сэнди Бриден, владелец дома. Добро пожаловать!»

«Ремонтировал свой 101-летний дом и обнаружил это за гипсокартоном»

«На обратной стороне упаковки от моего кофе оказалась карта. Не терпится выпить его весь, чтобы посмотреть ее полностью»

«В море белых тюльпанов один оказался с частичкой красного»

«Мой замороженный лимонад был настолько полным, что непонятно, снял ли я крышку»

«Это будет долгая игра в любит-не-любит»

«Моя кружка кофе оставила пятно, похожее на Землю»

«У этой игрушки есть второе лицо, которое открылось, когда собака порвала первое»

«Изнанка моего кармана с изображением лисы состоит из множества маленьких лисичек»

«Я разбила яйцо, и вот что было внутри»

Вот это находка. Вероятность найти подобное в яйце чрезвычайно мала. © Eagengabriel / Reddit

«На вентиляционных отверстиях в метро Стокгольма спрятана пасхалка»

«В дозатор добавили мыло, хотя прошлое еще не закончилось, и вот результат»

«Переделываем плитку на кухне. Похоже, это все полы начиная с 1880 года, когда дом был построен»