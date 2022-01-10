18 историй пациентов, чей поход к доктору стал поводом для шуток на семейных застольях

Хотя у большинства из нас поход к врачу не ассоциируется с чем-то позитивным, иногда из этого правила бывают исключения. Случайная шутка серьезного доктора в белом костюме или комичная ситуация в его приемной способны скрасить даже самую малоприятную процедуру.

Мы в AdMe.ru верим, что отменное чувство юмора может спасти мир. 18 походов к врачу, о которых не грех рассказать и за праздничным столом, — прекрасное тому доказательство.

Мой брат 10 лет пожаловался на слух. Повела его мама к лору. Тот посмотрел, сказал, что все хорошо, ничего не видит. Но дитятко же жалуется на слух, дитятко врать не может. Повели его в республиканскую больничку к платному лору, который тоже ничего не увидел и посоветовал записаться на обследование с помощью специального аппарата.

В общем, 3 пропущенных в школе дня, 10 тыс. и официальное заключение о том, что брат просто хитрый лис с нормальным слухом. © shishi2000 / Pikabu

В общем, 3 пропущенных в школе дня, 10 тыс. и официальное заключение о том, что брат просто хитрый лис с нормальным слухом. © shishi2000 / Pikabu Студенткой поехала в колхоз на сбор овощей. Сунула руки в какой-то куст, и кисти мгновенно покрылись зудящими волдырями. Повезли меня в районную поликлинику. А там врач взял мою руку, оглядел и кричит: «Идите! Смотрите!» И вдруг несколько молодых медиков быстренько сбежались смотреть. Я чуть не грохнулась со стула от ужаса. Врач, видимо, понял, что сейчас будет сцена обморока, и пояснил: «Ничего страшного. Яркий случай аллергического дерматита. Они такое только в учебнике увидеть могут». © Yulia Alexander / Facebook

Однажды мой гинеколог сказала, что у меня «застенчивая шейка матки». Ну я и ляпнула в ответ: «Вы же ее трогаете, вот она и стесняется». © b**t_sword / Twitter

Была у стоматолога в известной клинике. После всех процедур выхожу в приемную, заполненную народом, и улыбаюсь во все 32 зуба. Перевожу взгляд на ожидающих приема и вижу, что их лица искривились от страха и ужаса. В этот момент осознаю, что у меня чувствительные десны и сейчас они кровоточат, отчего все зубы в крови. Ободрила так ободрила пациентов. © Подслушано / VK

Когда однажды я пошла к маммологу, доктор сказала: «Какая у вас зернистая грудь!» Я спросила ее тогда, плохо это или хорошо, а врач ответила: «Это ничего не означает, просто наблюдение такое». © angelineyjas / Twitter

Знакомый узист осматривал меня долго и молча, а потом — так, между прочим — спросил: «Вы строиться собираетесь?» «Да нет!» — ответила я. А он: «Так зачем столько стройматериалов приобрели? Песок, камни...» © Алла Соловьева / Facebook

Когда-то в возрасте сильно за 30 думала планировать беременность. Показалась доктору, а он был мужчинка маленький, толстенький... Посмотрел, говорит: «Если бы у меня было такое здоровье, я бы каждый год рожал!» © Татьяна Добровольская / Facebook

Разговор около кабинета гинеколога:

— Нет, ну говорят же, что женщины, у которых нет мужчин, обращаются к гинекологам чаще.

— Ага, а те, у кого есть, — к психотерапевтам. © hellcat_stories / Twitter

— Нет, ну говорят же, что женщины, у которых нет мужчин, обращаются к гинекологам чаще. — Ага, а те, у кого есть, — к психотерапевтам. © hellcat_stories / Twitter Маленькая я была очень милым и застенчивым ребенком, всегда стеснялась говорить с малознакомыми людьми. И вот однажды, когда мне было 6 лет, мы поехали в другой город и у меня заболел зуб. Попали мы с мамой к стоматологу, она посмотрела мой рот и заявила, что мне надо сейчас вырвать не один, а аж 5 зубов! На что я с гордым видом заявила ей: «Да повырывай ты себе, дуреха, хоть все зубы!» — потом встала и вышла из кабинета. От мамы влетело тогда капитально, но я до сих пор довольна собой. © Подслушано / Ideer

Делала УЗИ женских органов. Врач все восхищалась увиденным, охала да ахала: «Ах, какие фолликулы, прямо загляденье! В общем, если желаете с мужем пополнения семейства, то сегодня же вечером флаг вам в руки!» На что я ей: «Доктор! Вы мою карточку читали?! У меня трое детей младше трех лет, и мне почти 43 года! Какое пополнение, доктор, я вас спрашиваю?!» Потом я, правда, извинилась. © Nora Mickelsson / Facebook

Однажды мой новый гинеколог спросила у меня, может ли она пригласить понаблюдать за моим осмотром студента-ординатора. Я не возражала до тех пор, пока не оказалось, что студент был моим одноклассником. После этого я пошла искать нового врача. © Natalie Dill / Quora

Я только что впервые с 2016 года пошел к стоматологу, и гигиенист сказал: «У вас красивые зубы». Я тогда очень воодушевился, но потом он продолжил: «Но зубного камня у вас все-таки многовато». © hankgreen / Twitter

Первый в жизни поход к стоматологу. Фраза из анекдота «Плохому стоматологу сплевывают в лицо» — про меня. Врач умудрилась не дать тазик для плевков и говорит: «Плюйте». Осматриваюсь секунды 2 и плюю вертикально вверх. Думаю, ее истерику и хохот слышала вся поликлиника. © Подслушано / Ideer

У меня есть одно заболевание, симптомы которого очень похожи на признаки беременности. В итоге каждый раз, когда я хожу к врачу, мне приходится уверять его в том, что я не беременна. О наличии этой болезни я узнала в 14 лет. Представьте удивление моей мамы, которой сообщили о том, что я, возможно, в положении. А мне-то как было тогда неловко. © heavencondemned / Reddit

Узистка делала мне гинекологический осмотр. Вдруг заявляет: «Ой, как здесь темно!» Я не выдержала, говорю: «Свет отключили за неуплату». © Лариса Соловьева / Facebook