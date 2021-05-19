18 человек, которые как нельзя лучше показали всю силу упорства и терпения

Наверняка многим знакома пословица «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Но не все по-настоящему прочувствовали ее смысл. Чтобы написать самую простую картину или сделать фотографию ночного неба, потребуется изрядно потрудиться. К сожалению, большинство из нас обычно сдаются и бросают все на полпути. Но не все.

Мы в AdMe.ru с большим уважением относимся к людям, которые упорно движутся к своей цели несмотря ни на что. В этой статье покажем достижения некоторых из них.

1. «Нарисовал какие-то горы в Paint»

Боже, дайте кто-нибудь этому человеку медаль. Это потрясающе! © ar_art47 / Twitter

2. «До и после обустройства моего сада. Я трудился несколько месяцев, чтобы опубликовать такую фотографию»

3. «Я мать-одиночка. Купила свой дом год назад и медленно, но уверенно создаю в нем тепло и уют»

4. «Пазл из 5 тыс. деталей. Кот частенько пытался вернуть собранные части в состояние начального хаоса, но я не сдалась»

5. «Мы с мамой завершили сегодня работу над этим лоскутным одеялом. Калейдоскоп составлен полностью из обрезков. Это будет подарок моим тете и дяде»

6. «Тот же кондитер, тот же торт, разница всего в год. Очень горжусь своим прогрессом»

7. «Наконец-то закончил этот рисунок. Размер 100 × 76 см, сделан углем. Вся работа заняла 175 часов»

8. «Я стараюсь проезжать по 160 км в неделю. Примерно за 2 года сбросила 49 кг»

9. «Пролила много слез, но очень горжусь своей вышитой крестиком картиной. Ушло больше года»

10. «Вот так продвигается работа над игровым домиком, который я решил построить для своего кемпинга»

11. «Недавно мой тесть решил делать картины из шерсти. Когда я их увидел, просто обалдел!»

12. Целых 3 года тренировок дали такой прогресс

Мне кажется, это более реалистичный прогресс, чем показан в большинстве видеороликов в сети. Спасибо, что поделились. © nachetb / Reddit

13. «Думал, что потребуется всего пара недель, чтобы закончить. Нет, долгие полтора месяца»

14. Пришивание каждого ряда к другому занимает около 4 часов

15. Вышивка «Планетариус» размером 38 × 49 см

16. «В течение целого года многократно замерзал на заднем дворе, чтобы добиться такого снимка. Было очень много неудач»

17. Процесс плетения ивы

18. «Более 200 часов я потратил на изготовление перьевых ручек из 15 тыс. частей. Сделал их из розового дерева и вишневого шпона»