18 человек, которые еще в детстве узнали, что деньги так просто не даются

Пожалуй, большинство из нас помнит тот момент, когда кошелек вдруг отяжелел от первого заработка. Кому-то родители вручали деньги за отличные отметки. Другие же сами придумывали, как раздобыть средства на мороженое и всякие приятные мелочи. Обычно суммы были небольшими, но при этом давали ни с чем не сравнимое чувство самостоятельности.