18 человек, которые еще в детстве узнали, что деньги так просто не даются
Пожалуй, большинство из нас помнит тот момент, когда кошелек вдруг отяжелел от первого заработка. Кому-то родители вручали деньги за отличные отметки. Другие же сами придумывали, как раздобыть средства на мороженое и всякие приятные мелочи. Обычно суммы были небольшими, но при этом давали ни с чем не сравнимое чувство самостоятельности.
Нам в AdMe.ru кажется, что первые заработанные деньги — это в первую очередь незабываемый опыт. А кому-то он еще и подсказал, какую карьеру в дальнейшем выбрать.
- Я был предприимчивым ребенком. Помню, с братом наловили в луже тритонов и повезли продавать на птичий рынок. Смогли только одного какой-то бабушке втюхать. Правда, когда она спросила, чем кормить, мы ляпнули: «Да вот что ваши рыбки едят, то и дайте!» © SantaS85 / Pikabu
- В 12 лет я начала клеить красивые конвертики и продавать их соседям. © Yashvitrivedii / Twitter
- Мы в детстве придумали, как деньги заработать. Нам лет по 8–9 было, когда к нашему дому пристроили еще 5 подъездов. Люди начали туда переезжать, и мы помогали им таскать вещи. Первый раз просто так, без всякой мысли. Но когда благодарные жильцы стали приносить нам конфеты, мы поставили дело на поток. Было весело, и со всеми новыми соседями перезнакомились. © Подслушано / VK
- Когда мне было 9 лет, я втрескался в подругу старшей сестры. Увы, безответно. Барышня любила пончики. Жили мы бедно, и денег на покупку выпечки у меня не было. Ломал голову дни напролет, и тут меня осенило. Пошел на заправку и купил там леденцы. Притащил их в школу и продал с наценкой. Дело пошло отлично, и денег у меня стало даже больше, чем я мог вообразить. Теперь я мог угощать свою возлюбленную пончиками почти каждый день. Жаль, лакомства не помогли мне завоевать ее сердце. © John Ciancutti / Quora
- Моя сестра, когда училась в начальной школе, насобирала всякой ерунды в наших закромах игрушек — поломанные и ненужные штуки, — притащила в школу и на парте разложила эту красоту. Цена за товар была 1–2 копейки. Народ потихоньку раскупал безногих кукол, мятые вкладыши от жвачек и все такое. Но торговлю прервала классная учительница и накатала в дневник замечание. Мама наша только повеселилась. © nestle90 / Pikabu
- Во 2-м классе я устроил мастерскую на школьном дворе: за деньги рисовал фломастером ребятам на руках якоря, сердечки и прочие штуки. На мороженое хватало. © Chozly / Reddit
- Первые деньги я заработала, устроив распродажу: выставила все свои старые игрушки и какие-то вещи. Даже что-то получила за них. А потом всю выручку у меня забрала мама и сказала, что сохранит ее для меня. Больше я этих денег не видела. © uwutodoroki / Reddit
- Мне было лет 9, когда приятель предложил выгодное дельце. Надо было продавать на птичьем рынке водоросли для аквариумов. Отличная идея, тем более что некоторые разновидности растут довольно быстро. А потом я узнал, где можно купить дешевые компрессоры для аквариумов, и бизнес пошел в гору. © Leonid S. Knyshov / Quora
- Родители никогда не давали мне денег. Первые я заработал в 9 лет. Копал червей и продавал их в рыболовные магазины. © i_disappointmen / Twitter
- Первые деньги я выиграла на школьном шоу талантов. Сбацала на пианино и спела песню. Заняла только 3-е место, но странно, что мне вообще его присудили. Мало того что я запнулась в самом начале, так еще и умудрилась ругнуться прямо в микрофон на весь зал. Публика прямо выдохнула. Было очень неловко. Ну я посмотрела на всех, извинилась и начала заново. И в этот раз все получилось отлично. © Heidi McDonald / Quora
- Мы вместе с подругой открыли «ресторан» и кормили ее старшего брата всякой ерундой. Между прочим, он нам ₽ 50 платил за это. © enotiha_s_lesa / Twitter
- Будучи мелкой, я выгуливала соседскую собаку по выходным. Вообще-то я просила $ 3, но дама была очень милой и платила мне $ 5. Заработала на этом кучу денег. © Breanna Malfoy / Quora
- Родители иногда давали мне в школу пачку острых кукурузных палочек. Придумал, как на этом заработать. Рассыпал лакомство по маленьким пакетикам и продавал одноклассникам.
© MurderWorth / Reddit
- Я с 11 лет работала на конюшне. Занималась там верховой ездой и начала потихоньку выполнять разные поручения: чистила стойла, подметала проходы, меняла воду в поилках и все такое. А все полученные деньги, естественно, тратила на дополнительные уроки верховой езды. © misan6 / Reddit
- В детстве жили в деревне. С сестрой и подругой, будучи еще совсем маленькими, зарабатывали, устраивая перед домом концерты для соседей. Заранее продавали билеты, ставили маленькую сцену с «гримеркой». Придумывали сценки, пели, читали стишки. А на вырученные деньги покупали вкусности всякие. В деревне это казалось отличным развлечением, а мы были просто счастливы. © Подслушано / VK
- Было мне лет 12, я жил в довольно зажиточном городке. У нас даже свой гольф-клуб имелся. Только моя семья к богатым не относилась, мы ютились в многоквартирном доме — единственном на весь город. Понятно, что я, как и любой мальчишка, мечтал о всяких глупостях вроде комиксов и сладостей. Просить на это деньги у родителей было неловко: я знал, что у нас с ними напряженка. Так что придумал свой бизнес: находил потерянные мячики для гольфа, отмывал их и продавал игрокам. В магазине они стоили $ 1, а я предлагал свои за 25 центов. Тем более что члены клуба мое начинание оценили и с удовольствием покупали мячики. © John Daugherty / Quora
- Я свои первые деньги зарабатывал, покупая у одноклассника диски с играми и по дороге домой продавая их около другой школы в 2 раза дороже. © Kranderino / Pikabu
- По-моему, я еще и в школу не ходила. Летом совхоз искал помощников для всяких сезонных работ. Родители согласились поучаствовать один день, ну и меня с собой взяли. Кажется, надо было свеклу пропалывать. Не уверена, чего от меня было больше: пользы или вреда. Вроде бы выдирала я все без разбора, и немало полезной ботвы упокоилось в груде сорняков. Но ₽ 2 мне честно выдали. Накупила на них мороженого, печенек и даже редкое шоколадное масло оторвала.
А как вы заработали свои первые деньги?
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