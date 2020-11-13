18 человек, которые что-то заказали онлайн, но забыли посмотреть размер

Ни для кого не секрет, что при заказе любого товара по интернету всегда нужно обращать внимание на указанный размер. Иначе при получении посылки может выясниться, что выбранная вещь на самом деле намного меньше или больше ожидаемого. Но некоторые заказывают так, будто совсем не читают описание товара. А потом удивляются размерам, к примеру, присланного бассейна или стула.

Мы в AdMe.ru неоднократно рассказывали о случаях, когда онлайн-шопинг оборачивался неприятным сюрпризом. Но, кажется, этого мало. Новой подборкой мы хотим еще раз доказать, что перед покупкой всегда нужно узнавать размер товара.

«Мой папа совершил классическую ошибку: купил кое-что на Amazon, не проверив размеры»

«Я купил своей собаке большой мягкий конус. Даже не предполагал, что он будет размером с небольшую палатку»

«Моя подруга заказала на Amazon совок... Теперь пытаемся понять, где нам найти подходящую метлу»

Кто бы мог подумать, что эти наушники будут такого размера!

«Какую скакалку я заказал и что в итоге мне пришло»

На этот стул сядет разве что кукла

«Мой папа недооценил разницу в размерах одежды между Китаем и Америкой»

«Это слишком смешно, чтобы не поделиться!»

Продавец прислал весы

Бедная собачка даже не знает, игрушка это или лежанка такая

Заказал кресло на Amazon

«Я предполагала, что заказала две нормальные корзины для цветов на свадьбу»

«Моя мама заказала шезлонги для сада, и вот что пришло»

«Моя мама купила в интернете детский бассейн, но не проверила его размер»

«Мои родители заказали мне рюкзак онлайн. И вот что получили, ха-ха-ха»

Это должен был быть мат для занятия йогой

Наверное, это телевизор для муравьев

Заказала коврик