18 человек, для которых стены с обоями — слишком банально и старо, как мир
Делая ремонт в своем доме, люди вот уже много лет традиционно клеят на стены обои. Хотя в последние годы все больше становится тех, кто предпочитает просто их покрасить или нанести декоративную штукатурку. Но и это уже считается чем-то банальным. Ведь достаточно проявить немного фантазии, и любая стена без особых затрат может превратиться в настоящий уголок искусства.
Мы в AdMe.ru просмотрели фотографии пользователей сети, которые решили украсить жилье, и теперь знаем, чем можно заменить надоевшую краску и обои.
Рисунок мелом в стиле мультсериала «Время приключений»
«Я потратила много времени, чтобы это нарисовать, зато сейчас из комнаты даже не хочется выходить»
«Девушка-плотник у своей акцентной стены (да, это я на фото)»
Гигантские настенные часы из искусственной кожи и напечатанных на 3D-принтере деталей
«Сама нарисовала обои в детской комнате, так как не могла найти те, которые бы мне понравились»
«Все эти губы я сделала сама. Наконец-то могу повесить их на стену в своей художественной студии»
«Я сделала коллекцию скульптур в виде настенных грибов»
«Мне надоело пустое место на стене, поэтому я нарисовала лес»
«Украсил стену пустыми фоторамками»
Художественная стена дошкольника
«Нарисовала фреску в столовой. Рисование очень расслабляет, и теперь у меня дома 3 разных фрески»
«На моей новой кухне была большая глухая стена. А сейчас на ней галерея старых сервировочных подносов»
«Наконец-то доделал мозаику в душевой у мамы! 5 000 индивидуально вырезанных плиток и год работы!»
«Наша детская. Такой ее видит моя жена»
«Я превратил поддоны в функциональные настенные украшения»
«Я сделал в гостиной акцентную стену»
«Я сделал акцентную стену в доме моей невесты (теперь уже жены!)»
«Я в своем швейном ателье соорудила стенку для хранения»
А что у вас нестандартного висит на стенах?
Фото на превью glorycat / Reddit, ryanm642 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, для которых стены с обоями — слишком банально и старо, как мир
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