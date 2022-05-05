18 человек, для которых стены с обоями — слишком банально и старо, как мир

Делая ремонт в своем доме, люди вот уже много лет традиционно клеят на стены обои. Хотя в последние годы все больше становится тех, кто предпочитает просто их покрасить или нанести декоративную штукатурку. Но и это уже считается чем-то банальным. Ведь достаточно проявить немного фантазии, и любая стена без особых затрат может превратиться в настоящий уголок искусства.

Мы в AdMe.ru просмотрели фотографии пользователей сети, которые решили украсить жилье, и теперь знаем, чем можно заменить надоевшую краску и обои.

Рисунок мелом в стиле мультсериала «Время приключений»

«Я потратила много времени, чтобы это нарисовать, зато сейчас из комнаты даже не хочется выходить»

«Девушка-плотник у своей акцентной стены (да, это я на фото)»

Гигантские настенные часы из искусственной кожи и напечатанных на 3D-принтере деталей

«Сама нарисовала обои в детской комнате, так как не могла найти те, которые бы мне понравились»

«Все эти губы я сделала сама. Наконец-то могу повесить их на стену в своей художественной студии»

«Я сделала коллекцию скульптур в виде настенных грибов»

«Мне надоело пустое место на стене, поэтому я нарисовала лес»

«Украсил стену пустыми фоторамками»

Художественная стена дошкольника

«Нарисовала фреску в столовой. Рисование очень расслабляет, и теперь у меня дома 3 разных фрески»

«На моей новой кухне была большая глухая стена. А сейчас на ней галерея старых сервировочных подносов»

«Наконец-то доделал мозаику в душевой у мамы! 5 000 индивидуально вырезанных плиток и год работы!»

«Наша детская. Такой ее видит моя жена»

«Я превратил поддоны в функциональные настенные украшения»

«Я сделал в гостиной акцентную стену»

«Я сделал акцентную стену в доме моей невесты (теперь уже жены!)»

«Я в своем швейном ателье соорудила стенку для хранения»