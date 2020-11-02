18 магазинов, которые знают, как вывести посетителей из равновесия

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Ученые говорят, что походы за покупками положительно влияют на здоровье и даже способствуют увеличению продолжительности жизни. Но есть такие магазины, которые как будто специально сделали все возможное, чтобы вывести из себя даже самых спокойных из нас.

Мы в AdMe.ru прочитали отзывы покупателей из разных стран мира и выделили особенно раздражающие места, в которые вряд ли захочется вернуться снова.

1. «В ТЦ часть магазинов закрылась. Мой шопинг стал еще более апокалиптическим, когда я увидел, что сотрудники поставили на неработающие эскалаторы манекены»

2. Кожура банана не настоящая. Она нарисована на полу продуктового магазина

3. Детский манекен выглядит так, будто он пожирает души грешников

4. «Либо это невидимые чернила, либо магазин мне врет»

«Чернила никогда не заканчиваются».

5. «Я был в ярости, когда увидел это»

6. Снимать упаковку с банана, который и так в кожуре, —очень раздражающий процесс

7. Там, где должен быть перевод фразы, написано: «Тот же текст, только на арабском»

8. Кажется, Скуби-Ду будет очень сложно разгадать новую загадку

9. Одна табличка вводит акцию, а другая ее запрещает. Какой же из них верить?

«Низкие цены каждый день. 2 шт. за $ 8». «Антисептик для рук — не более 1 шт. на каждого покупателя».

10. Комбо: эскалатор и лестница. Как вам такой дизайн?

11. «В таком хаосе мне пришлось сегодня искать стоимость кофе»

12. Такой магазин подойдет только для очень миниатюрных и аккуратных покупателей

13. Есть ли некий тайный смысл, который объяснил бы наличие этой ужасной заливки у букв?

14. Что же двигало создателями этого дизайна — желание запутать покупателя?

«Мозг — это то место, где живет сердце».

15. «Я была в шоке, когда увидела это. Мой день испорчен»

16. Интересно, можно ли сделать объявление об открытии магазина более раздражающим, чем это?

Open — «открыто», nope — «неа».

17. «Куда мне идти?»

18. Кажется, сотрудники этого магазина знают о каком-то особенном виде тенниса