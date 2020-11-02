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18 магазинов, которые знают, как вывести посетителей из равновесия

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Ученые говорят, что походы за покупками положительно влияют на здоровье и даже способствуют увеличению продолжительности жизни. Но есть такие магазины, которые как будто специально сделали все возможное, чтобы вывести из себя даже самых спокойных из нас.

Мы в AdMe.ru прочитали отзывы покупателей из разных стран мира и выделили особенно раздражающие места, в которые вряд ли захочется вернуться снова.

1. «В ТЦ часть магазинов закрылась. Мой шопинг стал еще более апокалиптическим, когда я увидел, что сотрудники поставили на неработающие эскалаторы манекены»

© deapoirierbooks / twitter

2. Кожура банана не настоящая. Она нарисована на полу продуктового магазина

© droo46 / reddit

3. Детский манекен выглядит так, будто он пожирает души грешников

© largavidaapedromendo / reddit

4. «Либо это невидимые чернила, либо магазин мне врет»

© MrMaddMatt / reddit

«Чернила никогда не заканчиваются».

5. «Я был в ярости, когда увидел это»

© Joshisaguy / reddit

6. Снимать упаковку с банана, который и так в кожуре, —очень раздражающий процесс

© KoldunMaster / reddit

7. Там, где должен быть перевод фразы, написано: «Тот же текст, только на арабском»

© astralbeast115 / reddit

8. Кажется, Скуби-Ду будет очень сложно разгадать новую загадку

© danae-27 / reddit

9. Одна табличка вводит акцию, а другая ее запрещает. Какой же из них верить?

© The_Rowan / reddit

«Низкие цены каждый день. 2 шт. за $ 8». «Антисептик для рук — не более 1 шт. на каждого покупателя».

10. Комбо: эскалатор и лестница. Как вам такой дизайн?

© Thund3rl1ps / reddit

11. «В таком хаосе мне пришлось сегодня искать стоимость кофе»

© UncleHalo / reddit

12. Такой магазин подойдет только для очень миниатюрных и аккуратных покупателей

© Phyierpickle / reddit

13. Есть ли некий тайный смысл, который объяснил бы наличие этой ужасной заливки у букв?

© Dawid3216 / reddit

14. Что же двигало создателями этого дизайна — желание запутать покупателя?

© Crackalackjak / reddit

«Мозг — это то место, где живет сердце».

15. «Я была в шоке, когда увидела это. Мой день испорчен»

© CriticalPreference41 / reddit

16. Интересно, можно ли сделать объявление об открытии магазина более раздражающим, чем это?

© GUMMIESANDGIANTS / reddit

Open — «открыто», nope — «неа».

17. «Куда мне идти?»

© randmnes_kid / reddit

18. Кажется, сотрудники этого магазина знают о каком-то особенном виде тенниса

© uchikoGP / reddit

А что бы могло вывести вас из себя в магазине?

Фото на превью deapoirierbooks / twitter
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