18 человек, чья находчивость вышла из-под контроля

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Вы знаете, как пользоваться беговой дорожкой, если к ней не прилагается инструкция? А как отправиться на охоту, если колчан для стрел внезапно пропал? Что делать, если соседи то и дело оставляют мусор в подъезде? Герои нашей сегодняшней подборки нашли ответы на эти вопросы. Вот только не сразу можно понять, что ими руководило: изобретательность или причуда.

У AdMe.ru есть свежие примеры случаев, когда смекалку спустили с тормозов, да так и не вернули обратно.

1. Когда купил телевизор за ₽ 200 000, но хочешь сэкономить на доставке

2. «Забирал ребенка из садика. У них в группе есть свой Король Лев!»

3. Собрался на охоту, а жена куда-то спрятала колчан? Не беда!

4. «Сначала мы не знали, как пользоваться беговой дорожкой. Позже оказалось, что вся наша семья любит занятия спортом»

5. Землетрясение — не помеха для инстаграмщика 80-го уровня

6. 1/3 оконной ручки + 2/3 гаечного ключа = целая ручка

7. Это чудо техники не только руки высушит, но и мышцы ног подкачает

8. Когда замок ремня безопасности сломался, но ты мастер на все руки

9. Зачем платить за пляжный зонт, когда есть стул и смекалка?

10. Выход есть всегда, особенно если вы отличаетесь умом и сообразительностью

11. Когда некуда деть холодильник во время ремонта

12. Есть такая профессия — «тыжпрограммист»

13. Когда устал настолько, что тебе срочно нужен комфортный отдых

14. Когда осознание пришло слишком поздно, но ты умеешь над собой посмеяться

«В салоне тяжелый финансовый груз».

15. Если на кухне нет места для ноутбука, приходится импровизировать

16. Хитрость на случай, если в самолете нет телевизора, а перелет слишком долгий

17. Когда водосток сломался, а у тебя дома как раз завалялся лишний резиновый сапог

18. Как создать новогоднее настроение, если лес далеко, а под рукой только фантазия и картошка? Очень просто

А вам когда-нибудь приходилось искать нетривиальное решение житейской проблемы?