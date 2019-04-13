18 человек, чьи подписи к фото остроумнее оригинальных

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Иногда фотография выглядит совершенно обычной, пока кто-то не придумает к ней меткую подпись. Только тогда здания, коты и собаки, чайки и тюлени превращаются в карикатурное изображение жизненных ситуаций.

Надеемся, меткие комментарии от пользователей интернета позволят вам узнать многие зарисовки из жизни, как и нам в AdMe.ru.

Я: Только не Слизерин, только не Слизерин...

Распределяющая шляпа:

Как мы выглядим для еды внутри микроволновки

Когда кто-то повторяет тебе в третий раз, а ты все еще не понял, что он сказал

«11-летняя я, когда впервые попыталась аккуратно выщипать брови и немного увлеклась»

Когда ты выглядываешь из примерочной и ищешь взглядом свою маму, чтобы она оценила, как на тебе сидит вещь

Когда проснулся, но какой ценой

10 млн лет до нашей эры. Рыбы:

Когда опять оставил открытым тюбик с пастой

Когда в ухо попала вода

«Мое лицо, когда из-за насморка я не могу дышать носом»

Особенно когда ты куда-то опаздываешь

«Я и 4 подписчика, которые лайкают все мои посты»

«Это я утром со своей ненавистью еду на работу»

Я: *нажимаю на хром*

Хром:

Я: *несколько раз быстро нажимаю на хром*

Хром:

Съел огромную порцию еды. Я в зеркале сразу после этого:

Я и групповой проект:

«Джордан Пил, режиссер.

Джордан Пил, автор сценария.

Джордан Пил, продюсер».

«Когда ты завел будильник на 6, а также на 6:05, 6:10, 6:15 и 6:20»

«Когда сбрасываю нескольким людям одну и ту же информацию»

А какие фото стали для вас шедеврами только благодаря подписи?

Фото на превью MODEST007 / Pikabu

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