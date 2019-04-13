18 человек, чьи подписи к фото остроумнее оригинальных
Иногда фотография выглядит совершенно обычной, пока кто-то не придумает к ней меткую подпись. Только тогда здания, коты и собаки, чайки и тюлени превращаются в карикатурное изображение жизненных ситуаций.
Надеемся, меткие комментарии от пользователей интернета позволят вам узнать многие зарисовки из жизни, как и нам в AdMe.ru.
Я: Только не Слизерин, только не Слизерин...
Распределяющая шляпа:
Как мы выглядим для еды внутри микроволновки
Когда кто-то повторяет тебе в третий раз, а ты все еще не понял, что он сказал
«11-летняя я, когда впервые попыталась аккуратно выщипать брови и немного увлеклась»
Когда ты выглядываешь из примерочной и ищешь взглядом свою маму, чтобы она оценила, как на тебе сидит вещь
Когда проснулся, но какой ценой
10 млн лет до нашей эры. Рыбы:
Когда опять оставил открытым тюбик с пастой
Когда в ухо попала вода
«Мое лицо, когда из-за насморка я не могу дышать носом»
Особенно когда ты куда-то опаздываешь
«Я и 4 подписчика, которые лайкают все мои посты»
«Это я утром со своей ненавистью еду на работу»
Я: *нажимаю на хром*
Хром:
Я: *несколько раз быстро нажимаю на хром*
Хром:
Съел огромную порцию еды. Я в зеркале сразу после этого:
Я и групповой проект:
«Джордан Пил, режиссер.
Джордан Пил, автор сценария.
Джордан Пил, продюсер».
«Когда ты завел будильник на 6, а также на 6:05, 6:10, 6:15 и 6:20»
«Когда сбрасываю нескольким людям одну и ту же информацию»
А какие фото стали для вас шедеврами только благодаря подписи?
Фото на превью MODEST007 / Pikabu