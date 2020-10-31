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17 женщин, которые запросто могут снять свое камеди-шоу о беременности и родах

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Рождение ребенка — это такое же ответственное дело, как и его вынашивание. Часто под влиянием беспощадных гормонов женщина способна вести себя во время беременности довольно странно. А уж сами роды не могут обойтись без огромного букета эмоций: паника, ожидание, восторг и умиротворение. Причем необязательно их будет испытывать сама героиня действа: то же самое могут чувствовать ее помощники и близкие люди.

Некоторые из нас в AdMe.ru сами прекрасно помнят чудеса беременности и участвовали в рождении нового человека, другие были свидетелями. А герои нашей подборки в очередной раз доказывают, что даже такой ответственный момент может преподнести кучу курьезных сюрпризов.

«Я тебе клянусь, я не наслаждалась схватками»

© typhoidmallon / reddit

«Наслаждаетесь схватками? Оцените наше приложение».

Побыстрее

© Ejuk0 / pikabu

Будни сисадмина

© Romajun2003 / pikabu

«Моя жена говорит, что в холодильнике ничего нет поесть»

© Bowkneeknee / reddit

«Наша с мужем переписка»

© raphattacks / reddit

Вот так сюрприз

© xxxlll / pikabu

«Я на 8-м месяце беременности. Выхожу из банка и вижу это. Замечу, моя машина синяя»

© skybluepink15 / reddit

Роды родами, а поесть — это святое

© BonyKlyde / pikabu

«Муж специально подарил мне это, чтобы я могла отбиваться от назойливых людей, желающих потрогать мой живот»

© LadySilvie / reddit

«Без рук».

Всем шуткам шутка

© PIrin0108 / pikabu

«А сколько завтраков у вас было сегодня? Это мой 3-й»

© peachy_dahlia_ / reddit

Мощь зеленого лука

© feklalala / pikabu

До и после введения обезболивающего

© papaj241 / reddit

«Я суперстар»

© VicZhou / pikabu, © tailsgetstrolled

«Наткнулась на этот шедевральный снимок: я и мой муж во время родов без обезболивающего. Я была близка к тому, чтобы его покалечить»

© wickedcreative / reddit

И такое бывает

© zemlemerka / pikabu

«Мой муж застукал меня в ванной, когда я, прячась от наших детей, ела там мороженое. Вот что значит беременность»

© Mookattacks / reddit

А какие курьезные ситуации во время родов или беременности случались у вас или ваших знакомых?

Фото на превью typhoidmallon / reddit
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