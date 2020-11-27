17 явлений, которые природа создала специально для того, чтобы мы воскликнули: «Да ладно!»

Люди искусства не случайно черпают вдохновение в природе. Когда кажется, что все темы исчерпаны, а сюжеты придуманы, наша общая мать подкидывает нам такие штуки, которые мы и представить себе не могли. Взглянув на них, понимаешь, что миру всегда будет чем нас поразить.

Мы в AdMe.ru обожаем созерцать окружающую нас природу. 18 фотографий, которые заворожили нашу редакцию, мы не могли оставить без вашего внимания. А из бонуса вы узнаете, почему морские ежи носят шляпки.

Это один и тот же кролик. Просто его уши, нос, лапы и хвост меняют цвет на серый, когда становится холодно

«У моей змеи есть микроскопические чешуйки, которые отражают свет и создают радужный эффект»

Последними с дерева опадают листья, которые находятся возле фонаря

Так выглядит лягушка, которая сидит на стеклянной стенке аквариума

«Мой друг нашел конец радуги»

Эти звездочки на листе — не что иное, как яйца бабочек

Наводнение в Японии рассказало об этой стране кое-что воодушевляющее. Вода на улицах оказалась очень чистой и без мусора

«Я обнаружила дерево, кору которого погрызли бобры»

Из-за большого содержания железа в воде камни, на которые попадает солнечный свет, окрашиваются в необычные цвета

«Асцидии демонстрируют свои скелеты и, вероятно, когда-нибудь снимутся у Тима Бертона»

Этот розовый кузнечик выглядит так, словно у фото инвертировали цвета

Дерево раскололось во время шторма, и его половинки по-разному меняют цвета

«У кролика по кличке Мистер Бигглсворт редкое генетическое заболевание, из-за которого он лишился шубки. Но мы все равно его любим»

«Снег на моей машине растаял на солнце и стал похож на маленькие сосны»

Балансирующий камень Куммакиви в Финляндии только кажется неустойчивым. На самом деле человеку не под силу сдвинуть его с места

Похожий камень есть в Индии — сдвинуть его с места не смогли 7 слонов

«Когда моя борзая ложится, становится заметно, какая она мускулистая»

Бонус: «Сегодня я узнал, что морские ежи не любят свет и в природе прячутся от него под ракушками и камушками. Поэтому некоторые аквариумисты печатают им шляпки на 3D-принтерах»