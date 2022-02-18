17 волшебных фотографий, которые словно созданы кистью художников Средневековья
Фотография — вещь куда более капризная, чем мы привыкли думать. Одним щелчком камеры можно создать как шедевр эпохи Ренессанса, так и ничем не примечательный снимок. Героям нашей сегодняшней подборки повезло — они словили удачу за хвост, смогли запечатлеть тот самый момент и поделились этим снимком с пользователями сети.
Мы в AdMe.ru высоко ценим как фотографию, так и изобразительное искусство. И отдельного внимания заслуживают моменты, когда эти два направления переплетаются в одно и снимок выглядит словно картина со стены музея.
«Здесь мой партнер рисует»
«Случайный веселый трубадур»
«Сделал фото через автобусное стекло, и получилась картина»
«Мастер деревянных изделий. Турция»
«Сделал этот снимок на рыбной ферме»
«Интересно, сколько же внутри нее ягнят?»
«Окно в новый мир»
«Девушка сфотографировала меня»
«Портрет голландского мельника»
«Мне постоянно твердят, что мое фото — точь-в-точь картина эпохи Ренессанса»
«Южное побережье Орегона, 10 лет назад»
«Сияние утреннего света в моих глазах»
«Традиционный кухонный очаг»
«Это был мимолетный блик от зеркала как раз в нужный момент»
«В кафе. 2009 год»
«Курочки наслаждаются теплой погодой»
«Забытые кем-то яблоки на обочине дороги»
В вашей галерее есть похожие снимки? Поделитесь ими в комментариях, лучшие мы заберем в следующую подборку.
Фото на превью shiningduval / Reddit
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