17 волшебных фотографий, которые словно созданы кистью художников Средневековья

Фотография — вещь куда более капризная, чем мы привыкли думать. Одним щелчком камеры можно создать как шедевр эпохи Ренессанса, так и ничем не примечательный снимок. Героям нашей сегодняшней подборки повезло — они словили удачу за хвост, смогли запечатлеть тот самый момент и поделились этим снимком с пользователями сети.

Мы в AdMe.ru высоко ценим как фотографию, так и изобразительное искусство. И отдельного внимания заслуживают моменты, когда эти два направления переплетаются в одно и снимок выглядит словно картина со стены музея.

«Здесь мой партнер рисует»

«Случайный веселый трубадур»

«Сделал фото через автобусное стекло, и получилась картина»

«Мастер деревянных изделий. Турция»

«Сделал этот снимок на рыбной ферме»

«Интересно, сколько же внутри нее ягнят?»

«Окно в новый мир»

«Девушка сфотографировала меня»

«Портрет голландского мельника»

«Мне постоянно твердят, что мое фото — точь-в-точь картина эпохи Ренессанса»

«Южное побережье Орегона, 10 лет назад»

«Сияние утреннего света в моих глазах»

«Традиционный кухонный очаг»

«Это был мимолетный блик от зеркала как раз в нужный момент»

«В кафе. 2009 год»

«Курочки наслаждаются теплой погодой»

«Забытые кем-то яблоки на обочине дороги»