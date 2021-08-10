17 вещей, из-за которых приличные люди никогда не будут устраивать переполох

Порой нам кажется, что некоторые люди явно переоценивают значимость определенных вещей и поднимают шум вокруг, казалось бы, простейших вещей. Подобное поведение вызывает и недоумение, и легкое недовольство у окружающих. Ведь далеко не всех интересуют чужие гастрономические пристрастия, музыкальный вкус и фамильное древо.

Мы в AdMe.ru думаем, что ни на чем не стоит зацикливаться. Иначе можно невольно превратиться в «того самого приятеля, который еще и петрушку терпеть не может».

Когда человек прямо за накрытым столом начинает рассказывать, какую еду он не выносит, — это обидно. Лучше сообщить об этом заранее

Четкое деление всех вещей на брендовые и недостойные внимания тоже обескураживает. Известная марка не всегда является залогом качества

Когда человек приписывает определенные качества собеседнику, основываясь только на том, к какому поколению он принадлежат, — это раздражает

Высшее образование — это важная вещь. Но не только диплом определяет навыки и умения людей

Некоторые тесты созданы скорее для развлечения. Когда мы пытаемся оценить другого человека, основываясь только на их результатах, — это тоже обидно

Внешний вид имеет значение. Но стремиться выглядеть одинаково идеально и на вечеринке, и на даче бессмысленно. И утомительно для окружающих

Мы выбираем вещи исходя не только из собственных предпочтений, но и финансовых возможностей. Поэтому категорические оценки расстраивают

У каждого человека есть музыкальные пристрастия, которые меняются с годами. Когда кто-то отказывается называть музыкой тот или иной стиль — это неприятно

В кулинарии существуют свои правила. Но когда человек постоянно указывает другим на их нарушения — это заставляет нервничать

Мы часто тратим массу времени, размышляя, что же думают о нас окружающие. Но порой человек зря переживает. Некоторые вещи люди просто не замечают

Все мы попадаем в неловкие ситуации. И терзаться мыслями, что это кто-то заметил, — дело неблагодарное

Критики тоже люди, и их мнение всегда субъективное. Чтобы понять, были они правы или нет, стоит оценить произведение самостоятельно

Иногда спонтанные фотографии получаются значительно ярче, чем те, на которых человек позирует, принимая неудобную позу

Многим вещам возраст не помеха. Поэтому замечания, что стрижка, одежда и прочее не соответствуют солидным годам, несколько раздражают

Некоторым людям в сети совершенно бесполезно что-то доказывать и объяснять. Они просто получают удовольствие от самого спора

Порой люди оценивают отели и рестораны, беря во внимание исключительно количество звезд и дополнительный сервис. А зря

Знание семейной истории — штука хорошая. Но постоянно напоминать окружающим о своих благородных предках бесполезно. Они этого не оценят