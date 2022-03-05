17 твитов от людей, которые точно знают, что жизнь с животными — та еще забава

У каждого нашего любимца свой характер, повадки и любимые проделки. И когда питомец в очередной раз вытворяет что-нибудь эдакое, мы хотим поделиться этим с другими. Ведь это вызывает столько крутых эмоций, даже если кошка сбрасывает только что постиранное белье или собака кромсает дорогую вещь.

Многие из нас в AdMe.ru являются счастливыми обладателями домашних питомцев, и поэтому мы знаем, что испытывали герои нашей подборки, когда постили эти твиты.

1.

2.

«Я нашла лучшую альтернативу конусу, который мой кот вынужден носить, и вы заслуживаете того, чтобы увидеть это».

3.

4.

5.

6.

«Моя собака действительно одержима мной. Она просто любит следовать за мной повсюду и смотреть на меня».

7.

8.

9.

10.

«Неудивительно, что мое белье постоянно оказывается на полу».

11.

12.

13.

«Как я могу злиться на свою собаку? Она оставила мне сердце».

14.

15.

16.

«Пришлось выйти за покупками. Вернулся домой и увидел, что Сид затащил мои джинсы в свою кошачью кровать, чтобы прижаться к ним, как он делает, когда я дома. Очень мило».

17.