17 твитов от людей, которые точно знают, что жизнь с животными — та еще забава
У каждого нашего любимца свой характер, повадки и любимые проделки. И когда питомец в очередной раз вытворяет что-нибудь эдакое, мы хотим поделиться этим с другими. Ведь это вызывает столько крутых эмоций, даже если кошка сбрасывает только что постиранное белье или собака кромсает дорогую вещь.
Многие из нас в AdMe.ru являются счастливыми обладателями домашних питомцев, и поэтому мы знаем, что испытывали герои нашей подборки, когда постили эти твиты.
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«Я нашла лучшую альтернативу конусу, который мой кот вынужден носить, и вы заслуживаете того, чтобы увидеть это».
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«Моя собака действительно одержима мной. Она просто любит следовать за мной повсюду и смотреть на меня».
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«Неудивительно, что мое белье постоянно оказывается на полу».
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«Как я могу злиться на свою собаку? Она оставила мне сердце».
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«Пришлось выйти за покупками. Вернулся домой и увидел, что Сид затащил мои джинсы в свою кошачью кровать, чтобы прижаться к ним, как он делает, когда я дома. Очень мило».
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А какие милые привычки есть у вашего питомца?