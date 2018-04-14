17 совпадений, от которых отвиснет челюсть

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Жизнь подкидывает сюрпризы каждый день — невероятные совпадения и неожиданные ракурсы заставляют нас по-иному посмотреть на многие вещи. А чтобы заметить их, нужно просто приглядеться. Как сделали герои этой статьи, которые, например, обнаружили удивительное сходство лиц брата и сестры или то, как сильно их питомец похож на кота с упаковки кошачьего корма.

AdMe.ru собрал 17 фотографий, которые просто созданы, чтобы удивить вас или просто скрасить ваш досуг. Ведь такое не каждый день увидишь.

Лица брата и сестры, совмещенные на одной фотографии

Картинка на футболке идеально совпала с собакой на заднем плане

Пенка в кружке кофе похожа на блинчик, который пекут на сковородке

Снег выпал в виде снежков. Простите за тавтологию, но так и есть

«Мой питомец выглядит так же, как кот на упаковке с кормом»

«После того как подержал в руках бутылку шампуня, на коже остались буковки с этикетки»

Кажется, у этой упаковки M&M’s легкое раздвоение «личности»

«Смазывал воском свои лыжные перчатки, и теперь мои руки тоже водонепроницаемы»

Это не кот, это просто трава

«Я пролил кофе, и теперь Элвис на моей кружке плачет»

Перфекционисты придут в восторг от того, как этот пес лежит на солнышке

Конфета Skittles упала и раскололась пополам

Луна в объективе телескопа выглядит так, будто мы смотрим на нее из иллюминатора космического корабля

«Мой папа и я на фото, сделанных на одном и том же месте, но с разницей в 24 года»

«Меня сфотографировали именно в тот момент, когда в небе сверкнула молния»

«Наш дом затопило, после чего за мебелью мы обнаружили два гриба»

«Наш щенок выглядит так же, как и малыш на этой банке»

А вам удавалось сфотографировать подобные совпадения? Нам было бы очень интересно на них посмотреть!