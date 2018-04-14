17 совпадений, от которых отвиснет челюсть
Жизнь подкидывает сюрпризы каждый день — невероятные совпадения и неожиданные ракурсы заставляют нас по-иному посмотреть на многие вещи. А чтобы заметить их, нужно просто приглядеться. Как сделали герои этой статьи, которые, например, обнаружили удивительное сходство лиц брата и сестры или то, как сильно их питомец похож на кота с упаковки кошачьего корма.
AdMe.ru собрал 17 фотографий, которые просто созданы, чтобы удивить вас или просто скрасить ваш досуг. Ведь такое не каждый день увидишь.
Лица брата и сестры, совмещенные на одной фотографии
Картинка на футболке идеально совпала с собакой на заднем плане
Пенка в кружке кофе похожа на блинчик, который пекут на сковородке
Снег выпал в виде снежков. Простите за тавтологию, но так и есть
«Мой питомец выглядит так же, как кот на упаковке с кормом»
«После того как подержал в руках бутылку шампуня, на коже остались буковки с этикетки»
Кажется, у этой упаковки M&M’s легкое раздвоение «личности»
«Смазывал воском свои лыжные перчатки, и теперь мои руки тоже водонепроницаемы»
Это не кот, это просто трава
«Я пролил кофе, и теперь Элвис на моей кружке плачет»
Перфекционисты придут в восторг от того, как этот пес лежит на солнышке
Конфета Skittles упала и раскололась пополам
Луна в объективе телескопа выглядит так, будто мы смотрим на нее из иллюминатора космического корабля
«Мой папа и я на фото, сделанных на одном и том же месте, но с разницей в 24 года»
«Меня сфотографировали именно в тот момент, когда в небе сверкнула молния»
«Наш дом затопило, после чего за мебелью мы обнаружили два гриба»
«Наш щенок выглядит так же, как и малыш на этой банке»
А вам удавалось сфотографировать подобные совпадения? Нам было бы очень интересно на них посмотреть!
Фото на превью Roy38901 / reddit