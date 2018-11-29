17 СМС-переписок, в которых самое интригующее — это финал
Сегодня люди, которые звонят, вместо того чтобы написать в мессенджере, кажутся странными. Ведь уже давно в переписке мы сообщаем важные новости и решаем повседневные дела. Может, поэтому наши СМС-диалоги часто заканчиваются так же неожиданно, как романы Джорджа Мартина.
AdMe.ru отыскал 17 самых непредсказуемых переписок, в которых даже мы с трудом могли предугадать финал.
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Расскажите, а у вас бывали такие переписки, после которых срочно хотелось сделать скриншоты?
Фото на превью nebezizvestnij / Pikabu