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Сегодня люди, которые звонят, вместо того чтобы написать в мессенджере, кажутся странными. Ведь уже давно в переписке мы сообщаем важные новости и решаем повседневные дела. Может, поэтому наши СМС-диалоги часто заканчиваются так же неожиданно, как романы Джорджа Мартина.