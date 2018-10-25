17 СМС от мастеров по словесным видам спорта

У каждого из нас от природы есть свой дар, и у некоторых этот дар — искусное владение словом. Что бы вы им ни сказали, у них найдется потрясающий ответ. Поэтому общение с такими людьми всегда незабываемо и заряжает хорошим настроением даже в самый хмурый день.

AdMe.ru нашел сообщения от разных людей, которых объединяют две вещи: непревзойденное остроумие и красноречие.

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Какой из этих красноречивых ответ запомнится вам надолго?

Фото на превью ira griboedova / twitter

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  • 25 октября 2018
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