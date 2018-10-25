17 СМС от мастеров по словесным видам спорта

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас от природы есть свой дар, и у некоторых этот дар — искусное владение словом. Что бы вы им ни сказали, у них найдется потрясающий ответ. Поэтому общение с такими людьми всегда незабываемо и заряжает хорошим настроением даже в самый хмурый день.