17 СМС от мастеров по словесным видам спорта
У каждого из нас от природы есть свой дар, и у некоторых этот дар — искусное владение словом. Что бы вы им ни сказали, у них найдется потрясающий ответ. Поэтому общение с такими людьми всегда незабываемо и заряжает хорошим настроением даже в самый хмурый день.
AdMe.ru нашел сообщения от разных людей, которых объединяют две вещи: непревзойденное остроумие и красноречие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Какой из этих красноречивых ответ запомнится вам надолго?
Фото на превью ira griboedova / twitter