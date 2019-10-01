17 СМС от людей, у которых сегодня слишком игривое настроение, чтобы не сострить

93 10 64 62k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть люди, которых хлебом не корми — дай подшутить над своими близкими, используя весь свой сарказм и красноречие. Серьезные и стандартные переписки точно не для них, ведь их главная цель в общении — острить, подкалывать и просто дурачиться.

Мы в AdMe.ru любим знакомить вас с сообщениями персон, которые мастерски владеют словесным боем, и сегодняшние СМС-переписки как раз от них.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.