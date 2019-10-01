17 СМС от людей, у которых сегодня слишком игривое настроение, чтобы не сострить
Есть люди, которых хлебом не корми — дай подшутить над своими близкими, используя весь свой сарказм и красноречие. Серьезные и стандартные переписки точно не для них, ведь их главная цель в общении — острить, подкалывать и просто дурачиться.
Мы в AdMe.ru любим знакомить вас с сообщениями персон, которые мастерски владеют словесным боем, и сегодняшние СМС-переписки как раз от них.
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А у вас есть коронная фраза, которой вы любите сострить, когда выпадает подходящий момент?