17 смельчаков, которые с юмором рассказали о своих эпичных провалах всему интернету

Каждый из нас попадал в неловкие ситуации, которые сначала заставляют ощущать себя глупым, а потом превращаются в задорные байки про загадочные мужские трусы в семейном шкафу и про поиски телефона, который держишь в руке.

Мы в AdMe.ru считаем, что ошибиться может каждый, и пусть ситуации, подобные описанным в этой статье, становятся не причиной для стыда, а поводом развеселить друзей и знакомых.

Подруга рассказала историю. Когда они с сестрой были маленькими, родственники из Германии прислали им киндер-сюрприз — вещь по тем временам невиданную. Внутри яйца оказалась игрушка — маленький пеликан. Они решили разделить «лакомство» по справедливости , долго пилили пеликана ножом и только потом поняли, что он не съедобный, а резиновый.

, долго пилили пеликана ножом и только потом поняли, что он не съедобный, а резиновый. Хотите узнать, как живется топографическим кретинам? Вот моя история. В те времена, когда ни смартфонов, ни навигаторов еще не существовало, а мне было 20 лет, я пригласила коллег со своей самой первой работы к себе на дачу. Обычно мы ездили туда с родителями, и дороги я не помнила , поэтому папа нарисовал мне «карту» на листочке. Выдвинулись на 3 машинах, человек 20. Дорогу мы не нашли. Как потом оказалось, свернули не туда. Вместо дачи поехали купаться на озеро. Все ржали, а мне было очень стыдно.

, поэтому папа нарисовал мне «карту» на листочке. Выдвинулись на 3 машинах, человек 20. Дорогу мы не нашли. Как потом оказалось, свернули не туда. Вместо дачи поехали купаться на озеро. Все ржали, а мне было очень стыдно. Однажды мой друг возвращался домой и споткнулся о корень величественного тополя . А упав, случайно прихлопнул осу, и та его ужалила. © Подслушано / Ideer

. А упав, случайно прихлопнул осу, и та его ужалила. © Подслушано / Ideer Продали мы квартиру. В банке выдали наличные. Можно было их в том же банке на счет перевести, но я хотела в другой банк, чтобы без комиссии. Решила сэкономить пару тысяч и через банкомат пополнить карту бесплатно. Нервничала жутко: большая сумма, стою возле входа в ТЦ, люди ходят, вдруг что. Вставляю карточку в банкомат, ПИН-код не подходит... Достаю, вставляю снова, и мне бы в тот момент задуматься, но... Начинаю перебирать все свои коды от карт, один подходит, ура! Пополнила, еду домой, проверяю баланс карты — пусто . Час проходит, два — нету. Пишу в поддержку, мне говорят, что не было ничего. Я в панике! Оказалось, я перепутала карточки (обе темные) и пополнила карту того же банка, откуда деньги унесла, через банкомат второго с комиссией более 20 000 рублей. © P4ooolo / Pikabu

. Час проходит, два — нету. Пишу в поддержку, мне говорят, что не было ничего. Я в панике! Оказалось, я перепутала карточки (обе темные) и пополнила карту того же банка, откуда деньги унесла, через банкомат второго с комиссией более 20 000 рублей. © P4ooolo / Pikabu Мое собеседование прошло отлично, я пожал всем руки, попрощался и вышел за дверь. Вот только это была дверь в какую-то подсобку . © 2KareDogs / Reddit

. © 2KareDogs / Reddit Взяла телефон мужа позвонить свекрови, а там звонки от некой «любимой». Внутри все оборвалось, перед глазами пролетели все счастливые моменты из жизни... Неужели все это было ложью? Номер незнакомый. Начинаю краснеть, нервничать, ходить из угла в угол и все-таки решаюсь на звонок. Внезапно зазвонивший мой телефон вернул меня в реальность. Это была моя новая (вторая) симка. А записал муж меня так, потому что я сама же возмутилась, что записана была как «Жена-2». © NTonks / Pikabu

Лет 10 назад купили душевую кабину. Работники ее поставили, и не знали мы бед с ней около 8 лет. Потом начали появляться темные пятна на пластике внутри, затем он стал отслаиваться кусочками. Я протыка́ла эти прозрачные пузырьки и все там промывала. Уже решили новую покупать: на эту без слез не взглянешь. И тут я психанула и содрала всю пленку, что отслоилась. Оказалось, это заводская пленка, которую забыли снять горе-работники. Душевая стала как новая, все счастливы. © xlebova22 / Pikabu

и содрала всю пленку, что отслоилась. Оказалось, это заводская пленка, которую забыли снять горе-работники. Душевая стала как новая, все счастливы. © xlebova22 / Pikabu Вышла из спортзала в свободных спортивных трениках и колготках. Стою на светофоре — подходит мой троллейбус. Стартанула, как только загорелся зеленый. Бегу и вдруг чувствую, что под ногами что-то мешает , прямо задеваю за какую-то фиговину! Ногами ее отталкиваю и отчаянно пытаюсь успеть. Благополучно залетаю в троллейбус и ловлю на себе взгляды шокированных пассажиров. Опускаю глаза, а я в одних колготках. Этой «фиговиной» были мои штаны. © Подслушано / Ideer

, прямо задеваю за какую-то фиговину! Ногами ее отталкиваю и отчаянно пытаюсь успеть. Благополучно залетаю в троллейбус и ловлю на себе взгляды шокированных пассажиров. Опускаю глаза, а я в одних колготках. Этой «фиговиной» были мои штаны. © Подслушано / Ideer Решил впервые в жизни приготовить блины. Прочитал рецепт — вроде бы легкотня. Разлил тесто по сковороде, подождал, а перевернуть не получается: все разваливается. Да еще воняет ужасно. На следующий день дед рассказал мне, что в пакете была не мука, а шпаклевка, которую он на кухне оставил, когда чинил окно. Больше я за готовку не берусь. © Палата № 6 / Vk

Муж начал утро с претензии: «Откуда у меня на полке чужие мужские трусы?» Действительно, думаю, откуда им там взяться? Предположила, что его брата: он приезжал недавно. «Нет», — отвечает. Говорю: «В баню ты с мужиками ходишь. Может, захватил чужие случайно?» Тоже мимо. Ушел на работу хмурый, с мыслями о моем загадочном любовнике, который тайно подкладывает свои трусы ему на полку . Днем приехал его брат с посылкой от свекрови, рассказала ему про утреннее происшествие. Говорит: «Не, точно не мои. Но у меня такие же, только другого цвета». И я вспомнила! Я же сама эти несчастные трусы доставала из новой упаковки. А дарила ему и брату бабушка на 23 февраля. Вывод: не дарите белье семье тугодумов. © tata1404 / Pikabu

. Днем приехал его брат с посылкой от свекрови, рассказала ему про утреннее происшествие. Говорит: «Не, точно не мои. Но у меня такие же, только другого цвета». И я вспомнила! Я же сама эти несчастные трусы доставала из новой упаковки. А дарила ему и брату бабушка на 23 февраля. Вывод: не дарите белье семье тугодумов. © tata1404 / Pikabu Я отправила сообщение не тому человеку и решила извиниться. Но получилось у меня так: «Это не тебе быдло». Я просто букву Д задела при печатании, хорошо хоть запятую не поставила. Извинялась потом вдвойне за такое извинение. © Подслушано / Ideer

Только переехала в новую квартиру. Решила приготовить запеканку. Купила продукты, сварила рис, обжарила фарш с овощами, сложила все аккуратно в форму, чем-то залила, натерла сыр, собираюсь поставить в духовку и понимаю, что... у меня нет духовки! © IraKokh / Pikabu

Несколько лет назад купил в магазине консервированную кукурузу с заморским названием Hanapy. Попробовал, очень понравилась. После этого брал только ее и жене говорил: «Бери Hanapy, она вкуснее». Так и называл ее целый год, пока не пригляделся однажды к ценнику . Экзотическое Hanapy оказалось простым русским «На пару». © TomB***o / Pikabu

. Экзотическое Hanapy оказалось простым русским «На пару». © TomB***o / Pikabu Вчера в магазине складываю продукты в тележку. Рядом останавливается женщина с коляской, там прелестная девочка 2 лет. У меня своих внуков нет, поэтому я падка на чужих . Сюсюкаю, умиляюсь, мама довольно улыбается, немного поговорили о том, что «маленькие-то какие все хорошенькие» и все такое. Прощаюсь, желаю всего хорошего, нащупываю ручку тележки и начинаю плавно отъезжать. И понимаю, что ручка очень мягкая. Это была не тележка, а коляска, и я попыталась похитить чужого ребенка. Офигевшие глаза мамы той девочки забыть не смогу никогда. © farantix / Pikabu

. Сюсюкаю, умиляюсь, мама довольно улыбается, немного поговорили о том, что «маленькие-то какие все хорошенькие» и все такое. Прощаюсь, желаю всего хорошего, нащупываю ручку тележки и начинаю плавно отъезжать. И понимаю, что ручка очень мягкая. Это была не тележка, а коляска, и я попыталась похитить чужого ребенка. Офигевшие глаза мамы той девочки забыть не смогу никогда. © farantix / Pikabu Вчера муж с работы возвращается, а я решила поприкалываться над ним. Говорю: «Расскажи-ка мне, как это так получилось у тебя?» Муж вспотел, бедный, глазки забегали, видно, что в голове мысли перебирает и не может вспомнить ничего. Я хотела было сказать, что шучу, но тут муж выдает: «Да, зай. Я хотел тебе признаться, что я взял кредит на миллион ». И тут уже я чуть было не потеряла сознание. Но этот гад вовремя признался, что шутит. Не на того я напала. © Палата № 6 / Vk

». И тут уже я чуть было не потеряла сознание. Но этот гад вовремя признался, что шутит. Не на того я напала. © Палата № 6 / Vk Мы с мужем мотались по делам из одного конца города в другой и захотели перекусить. Подъехали к кафешке. Пока стояли в очереди, я заметила еще один зал. Он показался мне более уютным, и я устремилась туда. И когда до вожделенного столика было рукой подать, я вдруг получила мощный удар в лоб . Подняв мутный взор, я поняла, что врезалась в огромную зеркальную стену. Из нее на меня смотрели люди. И муж. Ошарашенно. Вот тут я поняла, что такое слава. Поворачиваться к рукоплещущему залу было непросто. Аппетит пропал, лоб болел, муж ржал, люди смотрели, а Зазеркалье так и осталось непокоренным. © olga.grubova / Pikabu

. Подняв мутный взор, я поняла, что врезалась в огромную зеркальную стену. Из нее на меня смотрели люди. И муж. Ошарашенно. Вот тут я поняла, что такое слава. Поворачиваться к рукоплещущему залу было непросто. Аппетит пропал, лоб болел, муж ржал, люди смотрели, а Зазеркалье так и осталось непокоренным. © olga.grubova / Pikabu Моя любимая история о том, как я облажалась по полной, но все равно все получилось. У меня было назначено собеседование, но я проспала и выскочила из дома, даже не приняв душ. Гналась за автобусом, но споткнулась и испачкала рубашку. А когда водитель автобуса высадил меня у метро, я увидела, что по ошибке схватила другую папку вместо своего портфолио. И когда я уже была вне себя от отчаяния, позвонил интервьюер и, извиняясь, попросил перенести собеседование на другой день. На следующей неделе я успешно прошла собеседование и получила работу. © workislove / Reddit