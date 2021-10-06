17 случаев, когда привычная житейская ситуация превратилась в настоящую драму
Многие из нас уже привыкли по-философски относиться к провалам. Но как только в привычной ситуации появляется хоть немного драмы, сразу понимаешь, что нужно срочно активизировать все свои запасы оптимизма.
Мы в AdMe.ru верим, что авторы фото из этой статьи нуждались в поддержке комментаторов и она помогла им отпустить ситуацию.
«Мой ноутбук уничтожило одно несчастное зернышко риса после того, как я опустила экран»
«Вы когда-нибудь слышали про чернильную пыль из принтера? Я настоятельно советую утилизировать ее не в zip-пакетах...»
«Попросил еще риса, и вот что я получил. Основная порция еды для сравнения»
«Моя пряжа после того, как мне „помог“ учитель»
«А говорили, что мытье трассы приносит эстетическое удовольствие. М-да...»
«Думала сама сделать ногти. Кем я себя возомнила?»
«Уронил в туалет последний рулон туалетной бумаги»
Никогда не знаешь, к чему приведет любовь играть в «Дженгу»
Что вы знаете о грустных историях?
Этот салат стоил $ 13
«Девушка не предупредила, что задержится на работе. А я заказал ей сюрприз в виде цветов и ведерка мороженого...»
«Это было мое офисное кресло. Зато вовремя среагировал и хотя бы не свалился с него»
«Брат взял мои наушники без спроса, и вот чем это все закончилось»
«Муж и дети используют жирненький тюбик, пока он легко жмется, мне достаются остатки»
«Нормальной пастой за 15 лет я пользовалась, только когда была в командировке и пришлось покупать ее на месте»
В Японии жить с котами не так уж и просто
«Я потратил $ 12 за пленку против запотевания для зеркала своего авто»
«Мы переехали с братом и его невестой. Кажется, они монстры...»
А какие бытовые провалы с вами случались в последнее время?
Фото на превью moneyymaya / Twitter
Поделиться этой статьёй