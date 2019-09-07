17 случаев, когда люди хотели купить что-то крутое в сети, а взамен получили лишь разочарование

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Жизнь богата на сюрпризы, особенно неприятные. Например, заказал по интернету кроссовки, а получил костюм в виде кроссовок. Или купила маску для лица с любимой принцессой Жасмин, воспользовалась — и теперь можно смело в таком виде идти на вечеринку монстров. Такие ситуации в очередной раз доказывают, что интернет-шопинг — это всегда лотерея, в которой чаще проигрывают, чем выигрывают.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вас такая неудача обошла стороной, и сочувствуем тем, к кому фортуна была не так благосклонна. А в конце вас ждет бонус, который наглядно покажет, что высокая цена услуги не гарантирует ее качество.

«Мой друг заказал кроссовки на eBay. Вот что он получил»

«Никогда не покупайте виниры онлайн»

По дороге к заказчику с мишкой произошла какая-то печальная история

«Это не то, что я заказывал»

Ну, зато у собаки есть новая игрушка

«Что я заказывала и что получила. И это после одной стирки»

«Я заказала этот костюм себе на день рождения, а когда получила, мне хотелось заплакать»

«Моя мама купила качели на Amazon. Говорит, эти почему-то стоили $ 17, а все остальные — $ 22»

Эта «защита от солнца» больше похожа на украшение для машины

«Слава богу, что возврат товара бесплатный»

В магазине что-то напутали и прислали одеяло для кошки, а не для человека

Лицо этой девушки выражает вселенское горе

Девушка всего лишь хотела немного побыть Жасмин

«„Винтажное серебряное бирюзовое кольцо“, которое я купила на eBay»

«Мы сожалеем, но каждый набор Skullcandy Wink’d Floral уникален»

«Итак, я купил эту сумку для своей собаки. Пес весит 7 кг. На сайте было указано, что в сумку помещается собака весом до 9 кг»

«Я просто пыталась быть в тренде. А еще удивлялась, почему коробка была такой большой, когда ее доставили»

Бонус: не только товары, купленные через интернет, могут принести разочарование. «Что я попросила vs. Что я получила за $ 450 и 4,5 часа спустя»

Вы попадали в такие ситуации? Если да, то какие из них были самыми запоминающимися?