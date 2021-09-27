17 горемык, которые просто хотели навести марафет, но что-то пошло не так

В нашей жизни периодически бывают дни, когда хочется преобразиться: покрасить волосы в другой цвет, сделать модный маникюр, ну или даже просто подровнять челку. Одни обращаются за помощью к профессионалам, другие пытаются все сделать своими руками. Да вот только нет никакой гарантии, что и у тех, и у других не случится какой-нибудь казус и вся работа не пойдет насмарку.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за пользователями сети, которые хотели изменений, но получили не совсем тот результат. Похвально то, что многие из этих людей отнеслись к подобным неудачам с позитивом. Подтверждение этому можно найти в бонусе в конце статьи.

«Ожидание vs реальность. Понятно, что получилось совсем не так, как я хотела. Ненавижу темные волосы. Есть идеи, как это исправить?»

«Когда я красила волосы в черный цвет, то порвалась перчатка на одном пальце»

«Неспроста парикмахер не стал показывать мне, как это выглядело со спины»

«Пыталась повторить нейл-арт из инсты. Но я очень старалась»

«Когда вы просите небольшую „дорожку“, а парикмахер делает вам целое шоссе»

«Хотела сделать себе маникюр на свадьбу. И грустно, и смеяться не могу перестать»

«Попросила сделать как слева, но получила то, что справа»

«Девушка решила в домашних условиях обесцветить свои волосы, а затем нанесла на них релаксант»

«Итак, это моя попытка постричься»

«Покрасила все, за исключением волос: язык, ногти и даже белки глаз»

«Казалось бы, что может пойти не так, если я покрашу волосы перед ноутбуком?»

«Не могу сказать, что ждала чего-то выдающегося. Но обесцвечивание не удалось»

«Сегодня моей лучшей подруге в салоне сделали такой макияж»

«Заплатила, чтобы мне сделали макияж для выпускного. Вот что вышло. Я сильно плакала по дороге домой»

«Вот то, что я просила, и то, что вышло за $ 200»

«Мое свадебное „испытание“ — подводка для глаз»

«Вчера я заплатил $ 25 за стрижку. А сегодня мне сделали вот так, чтобы провести обследование перед приемом на новую работу»

Бонус: «Тренировалась делать макияж, глядя на него. Не уверена, что все получилось»