17 «счастливчиков», которые пришли на свадьбу, а попали в плохую комедию

Свадьба способна оставить незабываемые впечатления на всю жизнь. Правда, иногда ее вспоминают словами «кромешный ад». Да, многие не хотят традиционных гуляний с «платьем-тортом», тамадой и банкетом с кучей незнакомой родни. Но попробуй-ка объясни это родителям.