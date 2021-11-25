17 «счастливчиков», которые пришли на свадьбу, а попали в плохую комедию
Свадьба способна оставить незабываемые впечатления на всю жизнь. Правда, иногда ее вспоминают словами «кромешный ад». Да, многие не хотят традиционных гуляний с «платьем-тортом», тамадой и банкетом с кучей незнакомой родни. Но попробуй-ка объясни это родителям.
Мы в AdMe.ru собрали свадебные впечатления со знаком минус. Уверены, многие из этих ситуаций вам окажутся ох как знакомыми.
- Самый кошмарный день в моей жизни — это свадьба моего брата. Нет, все прошло отлично. Но почти 200 гостей, и вся организация была на женихе и невесте. Помню, едем мы втроем в машине через месяц и жена брата говорит:
— Не могу смириться с тем, что ты полгода пахал, чтобы все спустить за один день.
И тут мой брат как заорет:
— Не напоминай мне про этот день!!!
Это все, что нужно знать о пышных свадьбах. Хотя они отмечать не хотели вообще. Но их родители так мечтали о свадьбе с того дня, когда они оба родились... © Grezelda / Pikabu
- Лет 20 назад я работал фотографом на свадьбе. Невесте сшили платье... из свиных ребрышек. Да, звучит безумно. Но представьте момент, когда произнесли фразу: «А теперь вы можете поцеловать невесту». Вот тут-то и началось настоящее сумасшествие: все гости подходили и откусывали по кусочку платья. © Hippie / Quora
- Moй жених перед свадьбой: «Купи фату, чтобы лоб прикрывала». (У меня высокий лоб.) Купила платье за 50 рублей, фату на барахолке — за 80 рублей (как корона с висюльками на лбу). Одобрил.
Через 30 лет смотрим свадебный альбом. Муж: «И какого ты нацепила на голову эту чалму?» А что я? А я гоняла его по всей хате. Уже 47 лет вместе, но не прощу. © Alex Garceva / Facebook
- Женились 8 января. Были первой парой 2000 года. А потому церемония должна была проходить в Доме офицеров в зимнем саду, с администрацией и со съемочной группой. В общем, вместо 12 дня мы начали в 15:30 — все банально забыли. Ладно хоть в запертый Дом офицеров пустили, ведь на улице была метель и полярная ночь. За всеми бегали по домам: мобильных телефонов тогда еще не было. © Helen La / Facebook
- С содроганием вспоминаю свою свадьбу. В силу юного возраста не смогла объяснить, что мне не нужно это белое платье и банкет за годовой родительский бюджет. Гости были довольны, а мне, как невесте, 22 года спустя до сих пор обидно из-за того, что я там не все попробовала: тамада не давал. Как специально, только поесть соберусь, а он: «Обратите внимание на невесту — чудо же как хороша!» — «и вся королевская конница, и вся королевская рать» смотрит, как я запихиваю что-то себе в рот и пытаюсь срочно проглотить, чтобы соответствовать «чуду как хороша».
Больше всех на моей свадьбе порадовал мой любимый папа. Он поднялся и торжественно заявил: «Дорогие Катя и Дима!» Дальше, правда, ему сказать не дали. Гости с обеих сторон зашикали: жениха звали Денис.
P. S. Развелись через 3 года. © kattydom / Pikabu
- Женился мой двоюродный брат. Свадьба была в индуистской традиции, поэтому лицо невесты было закрыто. И вот брату приводят невесту, он снимает покрывало и видит... лицо другой женщины. Он аж закричал. Просто невеста решила разыграть будущего мужа. И знаете что, они засняли этот момент на видео и эти фото даже есть в их свадебном альбоме. © Unknown author / Quora
- Второй день у свекров отмечаем. Приезжает мой папа и говорит мужу: «А где твоя сестра, такая красивая? Вчера все восхищались». А сестра слева от него сидит, только без прически и макияжа. © Yana Los / Facebook
- Подруга пригласила меня с еще одной общей знакомой на свадьбу. Мы приехали накануне. С той минуты, как мы вошли в дом, мать невесты стала нас заставлять выполнять небольшие задания: пойти забрать пиццу, накрыть стол и так далее. Мелочи, но все же вещи, которые обычно не просят сделать гостей. А наутро она попросила нас найти невесту: судя по всему, та в тот момент была с другим парнем, а не с женихом. Можете себе представить, как нам было неловко? © Emeleigh Cormack / Quora
- 90-е, Санкт-Петербург. У подруги аллергия на майонез и горчицу, до отека Квинке. Ресторан подписал бумаги о том, что гарантирует отсутствие этих продуктов на столе невесты. В итоге у невесты отек, уехали в больницу. Хорошо еще, что в сумке лекарства у мамы были. Как выяснилось после, ложку, которая побывала в майонезе, опустили в сметану и ею перемешали салат невесты. © Диана Мельник / Facebook
- Знакомые просто хотели зарегистрироваться и погулять по городу. Но родня организовала «сюрприз» и повезла их «на полчасика» его показать. Сюрпризом оказалась кафе-столовая с кучей непонятных гостей, караваем и тамадой. Они со скандалом ушли через оговоренные полчаса, семья жены в страшной обиде до сих пор. © ZoMi / Pikabu
- У сестры на свадьбе была очень наглая подружка невесты. Она даже надела мое платье (они были подписаны)! Я жаловалась сестре, но та говорила, что я все придумываю. В итоге мы с той девицей поскандалили и сестра полгода со мной не разговаривала. А потом она развелась, потому что все это время ее муж изменял ей. Да, с той самой девицей. © Lisa Frangipani / Quora
- Студенческая свадьба. Один парень встал и начал говорить тост. Но тут грянула музыка. О чем он говорил, было неслышно. И вдруг музыка смолкла и в звенящей тишине разнеслось: «...и 150-килограммовую свинью!» И все. О чем он все это время говорил, никто так и не знает. © Oleg Svn / Facebook
- О да, свадьба! Была я свидетельницей: март, фото без шубы на фоне всех достопримечательностей, а потом тяжелый гайморит и выпадение из жизни на месяц. © Вера / AdMe
- Кузина пригласила на свадьбу. Времени ездить на примерку платья не было, поэтому я просто отправила свои параметры в свадебный салон. И вот важный день наступил. Я примчалась на праздник за 20 минут до выхода невесты. Другие подружки невесты уже были одеты. Бегу переодеваться.
Я девушка фигуристая, но платье оказалось чудовищно большим. Девочки натянули ткань сзади и замотали изолентой. Это выглядело ужасно! Кому-то в голову пришла мысль сорвать со стола скатерть и задрапировать меня ею, как шалью. Стало еще хуже. Когда я шла по проходу, платье норовило соскользнуть с плеч: я удерживала его, крепко прижимая руки к бокам. Переживала, что испортила кузине свадьбу. Но она до сих пор замужем. © Amorette Kitsa / Quora
- На свадьбе во Флориде прямо во время клятвы мы услышали громкий взрыв. Просто на улице было жарко и на пальме лопнули стручки, оттуда появились цветы и как давай пыльцой сыпать. Казалось, что всю свадьбу занесло снегом. «Снег» шел около 5 минут. На фото все были в пыльце с ног до головы. © AAV51C / Quora
- Нас пригласили на свадьбу и сразу предупредили: ничего, кроме денег не дарить. Подарили с женой ₽ 20 тыс. за двоих, плюс на неровно нарезанный торт и конкурсы ушло в районе 5 тысяч. Ну это не жалко. Поразила жадность устроителей: общая сумма подаренного вышла под ₽ 450 тыс., ее и решили добить до круглой. А как? Просто подали горячее, но — та-дам! — ложки решили продавать по 150 рубликов! Я такого еще не встречал, полный швах! © Ahtunen / Pikabu
- Мы хотели взять выходной, расписаться, а потом пойти есть мороженое. В качестве преамбулы скажу, что я была беременной, с жутким токсикозом. Но муж проболтался родне, и они приперлись в ЗАГС. Сообщили, что купили прекрасный подарок — холодильник (старый отлично работал) — и надо ждать его доставки от «через час» до вечера. Вернее, ждать его мне, так как муж с родней уже едут выбирать кафе, куда мы через пару дней пригласим мою родню (за наш счет, естественно). Мы были слабаками и согласились.
Я поехала домой на трамвайчике сторожить холодильник. Грузчики оставили подарочек прямо у дверей и перекрыли вход в санузел. Я, беременная, его двигала, чтобы сходить в туалет. В итоге муж вернулся поздно, мороженого уже не хотелось, хотелось поплакать. © ZoMi / Pikabu
А какие истории о свадьбах вспоминаете вы?
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