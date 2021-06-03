17 родителей, которые так оформляют блюда, что даже самый вредный нехочуха съест все и тарелку оближет

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Многие родители на собственном опыте знают, что готовить десяток блюд для привередливого чада или малоежки — занятие бессмысленное. То не хочу, это не буду, чипсы мне подавай. В таких случаях в еду можно добавить волшебный ингредиент — креатив.

Мы в AdMe.ru подглядели у творческих родителей способы подачи блюд, которые заинтересуют даже самых капризных детей. В конце статьи вы увидите кулинарные шедевры от человека, который сделал оформление блюд своей профессией.

Кому порцию милых кошмариков?

«Друг для своей дочурки выкладывает картины из еды. Вот тигр идет к речке напиться»

«Мои динозавры у вулкана»

«Вы видели мои бэнто с Пикачу?»

«Мясо превратилось в вымерших рептилий, которые идут по огуречной траве и картофельной почве»

«Морковная грядка» креативных родителей

Простенько, но со вкусом

Из покупного торта, глазури и фигурок динозавров можно сделать детскую мечту

Как теперь завтракать обычными яичницей и сосисками?

«Дети ночевали у бабушки и ели на завтрак блинчики-мумии»

«Моя дочь попросила единорога из мороженого, в котором были бы кукурузные хлопья. Думаю, я справился»

Все гениальное и правда просто

«Обед в День числа пи для моих детей»

Кажется, пора выпускать таких «оленей» в массовое производство

Когда дети попросили гору панкейков

Хороший способ заинтересовать ребенка ежедневным потреблением витаминов

«Хижина ньокки для моих детей»

Бонус: есть люди, которые творческий подход к приготовлению еды сделали делом жизни