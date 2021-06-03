17 родителей, которые так оформляют блюда, что даже самый вредный нехочуха съест все и тарелку оближет
Многие родители на собственном опыте знают, что готовить десяток блюд для привередливого чада или малоежки — занятие бессмысленное. То не хочу, это не буду, чипсы мне подавай. В таких случаях в еду можно добавить волшебный ингредиент — креатив.
Мы в AdMe.ru подглядели у творческих родителей способы подачи блюд, которые заинтересуют даже самых капризных детей. В конце статьи вы увидите кулинарные шедевры от человека, который сделал оформление блюд своей профессией.
Кому порцию милых кошмариков?
«Друг для своей дочурки выкладывает картины из еды. Вот тигр идет к речке напиться»
«Мои динозавры у вулкана»
«Вы видели мои бэнто с Пикачу?»
«Мясо превратилось в вымерших рептилий, которые идут по огуречной траве и картофельной почве»
«Морковная грядка» креативных родителей
Простенько, но со вкусом
Из покупного торта, глазури и фигурок динозавров можно сделать детскую мечту
Как теперь завтракать обычными яичницей и сосисками?
«Дети ночевали у бабушки и ели на завтрак блинчики-мумии»
«Моя дочь попросила единорога из мороженого, в котором были бы кукурузные хлопья. Думаю, я справился»
Все гениальное и правда просто
«Обед в День числа пи для моих детей»
Кажется, пора выпускать таких «оленей» в массовое производство
Когда дети попросили гору панкейков
Хороший способ заинтересовать ребенка ежедневным потреблением витаминов
«Хижина ньокки для моих детей»
Бонус: есть люди, которые творческий подход к приготовлению еды сделали делом жизни
А вы создаете подобные шедевры из продуктов или считаете, что с едой играть нельзя?
Фото на превью UndeadBread / Reddit
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