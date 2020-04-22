17 человек, которые попали впросак из-за своей грандиозной невнимательности
По подсчетам ученых, наш мозг способен запомнить приблизительно 2,5 петабайта информации. Это почти то же самое, если бы вы посмотрели и запомнили около 25 млрд фотографий на Facebook. Но даже имея такую невероятную способность, мы все равно забываем, зачем только что вошли в комнату, или пытаемся понять, куда же подевался телефон, при этом разговаривая по нему.
У нас в AdMe.ru тоже порой случались казусы из-за того, что мы о чем-то забыли, но наши истории вряд ли смогут сравниться по своей курьезности с теми случаями, которыми поделились пользователи сети.
- Одна моя знакомая поехала как-то отдыхать на юг. Без путевок и договоренностей. Таксист от вокзала подвез ее до частного дома, где она сняла комнату. Переоделась в шорты и футболку, взяла немного денег и пошла гулять. Погуляла и на обратном пути купила арбуз. Вот только возникла одна проблема: она забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом.
Утром пришло прозрение, и она пошла на вокзал, где нашла того же водителя, который снова отвез ее в знакомый дом. На этом бы история и закончилась, если бы не хозяйка, которая, услышав ее повествование о злоключениях, заявила, что целый вечер наблюдала за тем, как она гуляет вдоль дома с арбузом. © PivBear / Pikabu
- У меня есть такая привычка: я всегда снимаю рубашку вслед за обувью, когда раздеваюсь. Итак, около 4:30 утра, я прохожу через контроль службы безопасности в аэропорту. Кладу свои вещи на конвейер, снимаю обувь и начинаю снимать свою рубашку. И тут девушка, которая меня проверяла, выдает: «Полегче, сэр, мы же только что познакомились». © FragsturBait / reddit
- Моя выдала перл! Она отнесла телефон в ремонт и забыла про него. Пользовалась старым. А она любит фотографировать все, что рядом, и выкладывать в инстаграм. Со старого телефона этим и занималась, а про новый забыла на полмесяца. В итоге ремонтных дел мастер после 2 недель ожидания решил приступить к действиям. Полазил в телефоне и увидел, что она активный пользователь инстаграма, и начал в ее аккаунте постить фото: доширак, ноги в носках с подписью «Я скучаю» и прочее.
И тут мне звонит наша общая знакомая, которая подписана на нее, спрашивает: «У вас все в порядке?» — и перечисляет доширак и вот это все. Я иду к своей разбираться, а она не помнит про телефон в ремонте и все валит на то, что вирус поймала. Но мастер не сдавался и запостил фото вывески мастерской в сердечке с надписью «Моя любимая, я жду тебя, я млею, я желаю, чтобы ты...» В итоге моя любимая наконец-то вспомнила про сотовый. © bizon36 / Pikabu
- Решила перед сном послушать аудиокнигу в наушниках. Вздремнула и через 10 минут проснулась. Забыв про то, что слушала аудиокнигу, и испугавшись голоса диктора, закричала на всю квартиру: «Кто здесь?!» Парень долго ржал. © Podslyshano / Twitter
«Моя девушка купила это красивое шоколадное яйцо для меня. И я, не подумав, оставил его на солнце»
- День выдался сложный, и я решила поехать домой на такси. Оператор обещал мне белый Prius. Жду. Примерно через 10 минут к офису подъезжает белый Prius, и я без угрызений совести, не глядя на номера, сажусь в него и говорю адрес.
Водитель улыбнулся и поехал. Уже около дома спрашиваю стоимость поездки, и тут нежданчик. Оказывается, я перепутала машины и нагло уселась к парню, который просто припарковался кофе попить, но выглядела я очень уставшей, поэтому он решил отвезти меня домой. Денег не взял. Вот такие добрые люди есть. © Elenstoyn / Pikabu
- Коллега поехал на встречу. Вышел из кабинета. Смотрим, а телефон свой забыл. Я подрываюсь за ним, чтобы догнать и вернуть. А второй коллега: «Да не парься, позвони ему, вернется и заберет». Я не послушался — сбегал и отдал. Наверное, зря бегал, надо было позвонить. © DedX5 / Pikabu
- Раньше я работал в аэропорту, и мне нужно было часто говорить фразу: «Следующий, пожалуйста!» Однажды после одной очень длинной рабочей смены я решил перекусить в McDonald’s. И вот я подъехал к окошку, чтобы сделать заказ, но вместо этого на автомате закричал в динамик: «Следующий, пожалуйста!» © Etchisketchistan / reddit
- Захотел поесть, начал готовить и уронил банку с мукой. Все, конечно же, на пол. Недолго думая, я пропылесосил все это дело. Но это, конечно, не конец. Я забыл, что пылесос-то у меня с водным фильтром. И теперь вместо воды в фильтре тесто. © Podslyshano / Twitter
«Вчера было тепло и солнечно. И я напрочь забыл, что у меня кабриолет»
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Однажды я начал чувствовать себя не очень хорошо. Понимая, что начинаю заболевать, решил заранее приготовить себе куриный суп, чтобы можно было потом поесть горяченького, если вдруг у меня будет температура. Я нарезал морковь, лук, мясо и, когда мой ароматный супчик был готов, зачем-то вылил все это через дуршлаг в раковину. © Portarossa / reddit
- Ехала в поезде на верхней полке. Ночью на автомате сняла серебряные серьги с топазом и положила их на верхнюю полку, которая предназначена для багажа. Вспомнила об этом уже дома, сидя на диване. © Podslyshano / Twitter
- Жена пришла в банк положить деньги на счет родителям. Деньги клала не в кассе, а у операциониста. Но вместо того чтобы принять деньги, девушка взяла из сейфа 50 тыс., пропустила их через считывающую машинку и отдала жене.
— Девушка, вы чего?
— Ой, задумалась что-то. Вы 60 тыс. снимали?
— Девушка, мне нужно на счет деньги положить!
— Ой, и правда! Как же я так?! Спасибо вам за честность, огромное спасибо! © Abraham.Simpson / Pikabu
- Проснулся, поставил кастрюлю на печку, ушел в комнату. Взял в руки планшет, забыл про борщ. Когда вспомнил, с очень нехорошим предчувствием поторопился на кухню. К счастью, оказалось, что на печку-то кастрюлю я поставил, а включить ее забыл. © 0001byte / Pikabu
- Никогда не забуду, как решила навести красоту 8 Марта. Пошла искать плойку, а я ею редко пользуюсь. Нашла на подоконнике за шторой. Хвать, а она включенная лежит — горячая! Стала вспоминать, когда же я ее включила. И прямо похолодела. Пользовалась я ею последний раз перед собственной свадьбой — в ноябре! Включенная 4 месяца! Видно, качественная плойка попалась. © Muamar2 / Pikabu
«Кто-то забыл в автобусе пакет, набитый продуктами».
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Мне было где-то 10 лет, когда меня мама отправила с ее дядей в деревню. У нас была долгая пересадка в Москве — наверное, где-то 12 часов до следующего поезда. Уселись мы с дядей Витей в зале ожидания, разложив чемоданы и кульки. И, видимо, дяде Вите наскучило сидеть, он отправился гулять, а мне сказал: «Я позвоню маме и вернусь, сиди и жди».
Проходит час, 2, 3, а дядя Витя все никак не приходит обратно. Прошло уже 5 часов. В туалет хочу, а отойти никак: барахло охраняю. Напротив меня сидела супружеская пара. Женщина решила мне помочь, и мы вызвали полицию. Я уже приготовилась ехать обратно к маме, как вдруг этот нехороший человек — дядя Витя — возвращается. Я кинулась к нему обниматься. Потом мы продолжили свой путь в деревню.
По приезде домой я маме рассказала эту историю, она была в шоке. Дядя Витя вообще ей не звонил тогда. И мама узнала у него, в чем же было дело. Короче, скучно стало дяде, и он решил прогуляться по Москве, потом решил в кафе выпить, потом решил на Ленина посмотреть, а про меня вообще забыл. Вспомнил о моем существовании, только когда билеты в паспорте увидел. © Kolotuha / Pikabu
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Было как-то раз и такое: я помыл яблоко, вытер его салфеткой и выбросил яблоко в мусорное ведро. Я еще долго так стоял, держа в руке скомканную салфетку и недоумевая, что же я сделал не так. © optcynsejo / reddit
- В трамвай зашла женщина, на которой было двое очков: одни на переносице, вторые в густых волосах, на вид одинаковые. Кондуктор интересуется: «А чего это у вас двое очков? С разными единицами, что ли?» Женщина меняется в лице, хватается за голову и выдает эпичную фразу: «Ядрена кочерыжка! А я-то думала, что потеряла их! Даже домой возвращалась с работы за вторыми очками!» Потом, видимо, до нее доходит, она меняется в лице еще раз и выдает вторую, не менее эпичную фразу: «Это я что, на работе так полдня ходила?» © PivBear / Pikabu
- Стою в очереди к кассе, передо мной трое: бабка, тетка и дядька. Сначала бабуля забывает кабачок. Бабку догнали, кабачок вернули. В очереди рассуждают: «Старость не радость». Потом тетка забывает банковскую карту. Мужик смеется: «Ох уж эти женщины, все забывают». Расплачивается, забирает продукты и уходит. Без кошелька. © ImirRude / Pikabu
А какие курьезные ситуации, когда вы что-то забывали, случались с вами?
Фото на превью Elenstoyn / pikabu