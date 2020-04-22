17 человек, которые попали впросак из-за своей грандиозной невнимательности

Мне было где-то 10 лет, когда меня мама отправила с ее дядей в деревню. У нас была долгая пересадка в Москве — наверное, где-то 12 часов до следующего поезда. Уселись мы с дядей Витей в зале ожидания, разложив чемоданы и кульки. И, видимо, дяде Вите наскучило сидеть, он отправился гулять, а мне сказал: «Я позвоню маме и вернусь, сиди и жди».

Проходит час, 2, 3, а дядя Витя все никак не приходит обратно. Прошло уже 5 часов. В туалет хочу, а отойти никак: барахло охраняю. Напротив меня сидела супружеская пара. Женщина решила мне помочь, и мы вызвали полицию. Я уже приготовилась ехать обратно к маме, как вдруг этот нехороший человек — дядя Витя — возвращается. Я кинулась к нему обниматься. Потом мы продолжили свой путь в деревню.

По приезде домой я маме рассказала эту историю, она была в шоке. Дядя Витя вообще ей не звонил тогда. И мама узнала у него, в чем же было дело. Короче, скучно стало дяде, и он решил прогуляться по Москве, потом решил в кафе выпить, потом решил на Ленина посмотреть, а про меня вообще забыл. Вспомнил о моем существовании, только когда билеты в паспорте увидел. © Kolotuha / Pikabu