17 раз, когда голосовой помощник отправил человека в интеллектуальный нокаут

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Голосовые помощники становятся «умнее» и способны на все более осмысленные диалоги. Хотя мы понимаем, что это всего лишь алгоритмы, заложенные разработчиками, порой нейросеть пугает своей человечностью. И тому, кто сталкивается с таким собеседником, уже не до шуток.

AdMe.ru нашел примеры того, как неожиданно порой заканчивается дискуссия с Алисой, Сири или Google Assistant.

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17. «Моей жене недавно исполнилось 30 лет. Сегодня она не оценила шутку гугла»

Бонус: когда ощущаешь себя немного лишним среди всех этих «умных» колонок

Как бы вы отреагировали на такие сообщения от своего голосового помощника? Если используете Google Assistant, Алису или Сири, задайте им нестандартный вопрос и поделитесь с нами ответом.