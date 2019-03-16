17 простых ситуаций, которые вдруг приняли самый драматический поворот

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Иногда бывает так, что самая обычная ситуация вроде визита к бабушке или заказа такси вдруг принимает самый неожиданный поворот. Или некоторые привычные вещи вдруг начинают выглядеть совсем по-другому, стоит только изменить в них хоть одну деталь. Например, блинчик на сковороде вдруг превращается в жуткое лицо, а вывеска банка приобретает зловещий смысл. Такие случаи хочется задокументировать на фото, ну или на худой конец хотя бы срочно рассказать о них друзьям.

Мы в AdMe.ru обожаем истории с неожиданным поворотом, поэтому с удовольствием делимся с вами новой порцией.

«Я хотел сделать красивый блинчик, но, когда перевернул его, что-то пошло не так...»

«Я же говорил тебе не связываться с пчелами!»

Внучка явно не ожидала такого поворота

Зашел в обычное отделение банка, а вышел из филиала ада

Когда наглость и изобретательность воплотились в одном человеке

«Я просто сфотографировал идущих людей, держащихся за руки. И это было бы обычное фото, если бы я не решил добавить им светящиеся глаза»

Когда твоя бабушка — тролль 80-го уровня

Требуется машина времени, срочно!

Чтобы найти самое уютное место в отеле, надо поплакать

Пограничники умеют напустить страху

Когда долго стоишь в пробке, успеваешь заметить много интересного

Больше всех жалко маму

В некоторые поединки лучше не вступать

«Моя собака — настоящая королева драмы. Вот ее реакция на то, что ей надели ботиночки»

Шутка, от которой мурашки по коже

Когда твое чувство юмора чернее самой черной ночи

«В магазине не было булочек для бургеров, и нам пришлось заменить их пончиками. Результат выглядит весьма своеобразно...»

А какие самые яркие неожиданности случались с вами? Делитесь в комментариях.