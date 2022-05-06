17 примеров того, что мы живем в плену гендерных стереотипов, сами того не замечая

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Уже много десятилетий в обществе существует некое разделение вещей на «типично женские» и «типично мужские». К примеру, это всем известная установка «Девочки носят розовое, мальчики — голубое». Или «Мальчики играют с машинками и динозаврами, девочки — с куклами». В действительности же такое гендерное разделение встречается в нашей жизни гораздо чаще, просто мы иногда не замечаем этого.

Нам в AdMe.ru кажется, что многим подобным стереотипам пора кануть в Лету. Потому что они зачастую только ограничивают нас.

Мужчины — львы, женщины — жирафы. Почему не львицы?

В продаже есть беруши отдельно для мужчин и женщин, которые отличаются друг от друга лишь цветом

В женской консультации показано, как в утробе матери по-разному толкаются мальчики и девочки

Почему гели и шампуни для женщин пахнут ванилью, лавандой или алоэ, а для мужчин — какой-то «мощью адреналина» или «силой грозы»?

Ладно, шампуни отдельно для женщин и мужчин. Но чай?

Стереотип о том, что женщины, в отличие от мужчин, очень много болтают, накрепко засел в нашем сознании

Некоторые считают, что по врачам с детьми должны ходить только мамы

Мой муж повез ребенка к врачу. Так она была в шоке, попросила позвонить маме (то есть мне) и высказала претензии, мол, почему я не нашла времени, чтобы прийти! Больше мы к этому врачу не обращались. © Оксана Казаченко

Как в мультфильмах изображают самок и самцов зверей...

...и птиц

Почему на постерах к рождественским фильмам женщины обязательно в красной одежде, а мужчины — в зеленой?

Кто-то считает, что отвертки настоящих женщин должны выглядеть именно так

В обществе почему-то считается, что мужчинам не пристало ездить на машинах розового цвета

А мужчина, работающий учителем начальных классов, считается диковинкой, хотя он может быть настоящим профессионалом своего дела

В одной из школ нашего города учителем начальных классов работает молодой человек. В этом году он снова берет 1-й класс. К нему очередь и битва за место в классе! © Ekaterina Perezhogina

«Гендерные шампуни для собак? Я и не знала, что моим собакам важно, пахнут ли они мужественно или гламурно»

Считается, что девочки не могут любить динозавров

Ага, у девочек все должно быть розовым, даже дороги

Существуют даже супы быстрого приготовления как для мальчиков, так и для девочек

18. «Детские глобусы. Потому что для девочек весь мир розовый и только розовый... Верно?»